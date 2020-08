Lecco, aperte le iscrizioni al Piedibus per bambini e accompagnatori

Un’alternativa ai mezzi di trasporto

Col nuovo anno scolastico riparte il Piedibus

LECCO – Sono aperte le iscrizioni al Piedibus per bambini e accompagnatori per il prossimo anno scolastico 2020/2021: gli iscritti dello scorso anno hanno già ricevuto un’e-mail per la conferma “veloce”, mentre i nuovi iscritti devono registrarsi nell’area riservata della sezione Piedibus sul sito www.eco86.it.

Un’alternativa ai mezzi di trasporto motorizzati privati e un’alternativa ai mezzi di trasporto pubblico, che contribuisce per sua natura anche a una ripresa in sicurezza quantomai necessaria. Per maggiori informazioni è possibile recarsi allo sportello segreteria Piedibus a Lecco, in via Cairoli 67, il martedì dalle 9 alle 13 o su appuntamento telefonando al numero 0341 365798 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@eco86.it.