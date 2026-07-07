Lecco, appello per Gianni e Jack: due cani cercano una famiglia per evitare il canile

I due cani sono ospitati a Lecco, sono vaccinati, castrati e microchippati. L’associazione punta a evitare il loro ingresso in canile

LECCO – Due cani, due storie diverse ma lo stesso destino ancora in sospeso. L’associazione Protec The Dog torna a lanciare un appello urgente per trovare una famiglia a Gianni e Jack, ospitati a Lecco e ancora in attesa di un’adozione nonostante vengano promossi da tempo.

L’obiettivo dei volontari è evitare che i due animali finiscano in canile, individuando al più presto una casa in cui possano iniziare una nuova vita.

Gianni ha un anno, è di taglia media ed è arrivato all’associazione a seguito di una rinuncia di proprietà. Viene descritto come un cane dolce e giocherellone, con un carattere affettuoso e il bisogno di trovare quanto prima una famiglia pronta ad accoglierlo.

Jack, invece, è nato nel 2015 ed è anch’egli di taglia media. Salvato da un canile lager, è un cane buono e tranquillo. Dopo il passato difficile alle spalle, i volontari sperano che possa trascorrere gli ultimi anni della sua vita in un ambiente sereno e accogliente.

“Li pubblichiamo da parecchio tempo, ma nessuno si fa avanti. Non vogliamo il canile per loro”, è l’appello lanciato dall’associazione, che rinnova l’invito a chiunque stia pensando a un’adozione responsabile.

Entrambi i cani sono castrati, vaccinati e dotati di microchip. L’adozione avviene previo modulo, secondo le procedure previste dall’associazione.

Chi fosse interessato ad accogliere Gianni o Jack può mettersi in contatto con Protec The Dog per ricevere tutte le informazioni necessarie e conoscere i due cani.

Info: Elena 3391480657