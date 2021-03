Atteso per domani, giovedì, l’arrivo di Guido Bertolaso a Lecco

Incontro con gli amministratori in ospedale poi sopralluogo al PalaTaurus, struttura ipotizzata per la vaccinazione massiva

LECCO – Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, farà tappa anche a Lecco domani, giovedì. Il suo arrivo, da quel che si apprende, è legato ai sopralluoghi che il referente ‘numero uno’ del piano vaccinale sta effettuando nelle province lombarde alle strutture che potrebbero ospitare l’attesa ‘fase 2’ della vaccinazione di massa alla popolazione.

Per lo stesso motivo, nella stessa giornata sarà a Erba per fare visita a LarioFiere, polo già individuato come punto di riferimento per ATS Brianza, quindi per i residenti della provincia di Lecco.

Il fatto che Regione non avesse definito una sede idonea per le vaccinazioni alla popolazione sul territorio lecchese aveva creato forti malumori nelle scorse settimane e provocato anche un duro scontro politico: il sindaco Mauro Gattinoni aveva criticato la scelta della Regione (vedi articolo) e il centrodestra aveva replicato con altrettanta asprezza alle dichiarazioni del sindaco (vedi articolo).

Si erano però levati anche appelli alla collaborazione, per cercare una soluzione ‘cittadina’ al problema. Tra le strutture più adatte ad ospitare la campagna vaccinale si era più volte fatto il nome del PalaTaurus, impianto privato ma grande a sufficienza, facilmente raggiungibile e dotato di parcheggi.

Proprio il PalaTaurus sarebbe al centro del sopralluogo previsto durante la visita di Bertolaso in città. Prima, però, il referente di Regione Lombardia sarà in ospedale per incontrare i vertici dell’ASST e alcuni amministratori locali.