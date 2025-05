Lecco. Asfaltatura definitiva dopo la posa del teleriscaldamento, lavori dal 13 al 23 Maggio

I lavori si svolgeranno dalle 21 alle 6: tra le vie interessate via Digione e via Leonardo da Vinci

I lavori dureranno dal 13 al 23 maggio

LECCO – Volgono verso il termine i lavori di posa della rete di teleriscaldamento. Passati i necessari mesi tecnici di assestamento dei terreni oggetto di scavo, dalla notte tra il 13 e il 14 maggio fino al 23 dello stesso mese saranno eseguiti i lavori di asfaltatura definitiva delle vie interessate. Le attività saranno svolte in notturna, tra le 21.00 e le 6.00, limitando per quanto possibile il rumore, al fine di non compromettere troppo la viabilità delle zone interessate.

Le vie oggetto dell’intervento sono:

Via Digione

Via Leonardo da Vinci

Via Amendola

Via Fiandra

Via Besonda Inferiore

via Sassi

via Volta

largo Montenero

Ulteriori e specifiche informazioni sulla posa della rete in città sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito.