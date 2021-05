Aperte le adesioni a ‘Ti porto io’ lanciata da Comune e Linee Lecco

Una tessera per gli under19, con soli 10 euro per viaggiare sempre sugli autobus in città

LECCO – Promessa mantenuta: il sindaco Mauro Gattinoni aveva annunciato durante la campagna elettorale l’intenzione di rendere gratis i viaggi in autobus per i giovani residenti in città ed ora il progetto entra nel vivo. Questa mattina, lunedì, è stata presentata ‘Ti porto io’, l’iniziativa lanciata dal Comune di Lecco insieme a Linee Lecco che punta ad incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici in città.

“Avevamo immaginato di coinvolgere i ragazzi fino ai 17 anni, abbiamo potuto ampliarla ai giovani fino ai 19 anni d’età” ha spiegato il primo cittadino.

Viaggi gratis, o quasi: l’adesione prevede l’acquisto di una tessera attraverso il sito di Linee Lecco al costo di soli 10 euro, valida dal 1 settembre 2021 per ogni anno successivo fino al 31 dicembre del 19esimo anno d’età per i residenti di Lecco, senza necessità di rinnovi annui, da utilizzare ogni volta che si viaggia sui pullman di linea della società di trasporti, accompagnata dal documento d’identità.

“Un’iniziativa che punta ad educare fin da giovani a vivere in maniera differente la città, non solo per il tragitto casa-scuola ma in ogni momento della giornata per ogni attività – spiega il sindaco – e speriamo che i giovani possano essere da traino anche per i loro genitori e che quindi nel fine settimana sempre più famiglie scelgano di spostarsi utilizzando i mezzi pubblici”.



10 euro per sempre anziché 318 euro all’anno

Un intervento che tocca le politiche sulla mobilità ma anche di sostegno alle famiglie: “Si tratta di una tariffa agevolata che permetterà un risparmio alle famiglie di 318 euro all’anno di abbonamento per il trasporto scolastico. Finora erano pochi i ragazzi che ne usufruivano, circa 220, speriamo con questa misura di raddoppiarli – sottolinea l’assessore all’Ambente, Renata Zuffi – E’ un progetto sperimentale in tutti i sensi ed è un processo educativo lento che monitoreremo nei prossimi mesi per capirne l’efficacia. Solo un centinaio di città in Europa lo stanno già sperimentando”.

L’amministrazione comunale ha stanziato 140 mila euro per questa misura.

“E’ sicuramente uno stimolo importante quello che ci perviene dal Comune e Linee Lecco è ben felice di mettersi a disposizione della città – dice Mauro Frigerio, amministratore unico della società di trasporti – da parte nostra abbiamo creato una piattaforma apposita per le registrazioni on line che garantisca la riservatezza dei dati e allo stesso tempo permetta all’amministrazione un controllo remoto per effettuare dei monitoraggi statistici e abbiamo formato il personale dedicato al controllo sui mezzi”.