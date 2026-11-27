In occasione degli 80 anni dell’AVIS di Lecco, l’Associazione premia l’impegno scolastico dei giovani

“Solidarietà, volontariato e dono del sangue”, i valori che AVIS vuole diffondere anche tra i più giovani

LECCO – L’AVIS Comunale di Lecco festeggia l’80° anniversario dell’Associazione mettendo a concorso dieci borse di studio speciali da 250 euro l’una. Lo scopo è quello di premiare i giovani che hanno dimostrato un particolare impegno scolastico e di diffondere i valori di solidarietà, volontariato e donazione del sangue che da sempre la Fondazione porta avanti.

Potranno presentare domanda tutte le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2025/2026 con una votazione di almeno 86/100. Gli studenti inoltre dovranno avere un legame con AVIS Lecco: essere soci o figli di un socio iscritto da almeno un anno (con iscrizione perfezionata entro il 31 dicembre 2025). Non potranno invece partecipare al concorso i vincitori delle borse di studio “Bruno Gandolfi” 2025/2026.

Qualora le domande congrue superassero le 10 borse di studio che sono state messe a disposizione, sarà il Consiglio Direttivo a formare una graduatoria di merito. Verranno presi in considerazione il voto di maturità, l’essere donatore attivo e l’iscrizione a un corso universitario nell’anno accademico 2026/2027, con un punteggio maggiore per i corsi dell’area sanitaria.

La domanda deve essere presentata tramite l’apposito modulo entro le 18:00 del 15 gennaio 2027 allegando una copia del diploma con voto finale e una copia del documento di identità e codice fiscale. I ragazzi che parteciperanno come figli di soci dovranno indicare i dati del genitore. Per poter ottenere i punti aggiuntivi legati agli studi universitari dovrà essere allegata anche la ricevuta di immatricolazione. Regolamento e modulo sono reperibili al sito avislecco.it.

Per presentare la domanda è possibile consegnarla a mano presso la segreteria di AVIS Comunale Lecco (Viale Montegrappa, 8 a Lecco) negli orari di apertura al pubblico, oppure tramite e-mail all’indirizzo segreteria@avislecco.it.

L’esito verrà comunicato direttamente ai vincitori tramite e-mail o telefono. Le borse di studio saranno poi consegnate durante una cerimonia ufficiale organizzata da AVIS Lecco o tramite bonifico bancario.