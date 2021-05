Il bando prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto

LECCO – L’Amministrazione comunale di Lecco ha prorogato il termine per la conclusione dei lavori per le istanze ammesse con preventivo all’assegnazione dei contributi a fondo perduto messi a disposizione dal bando per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto da coperture e manufatti, approvato a luglio dello scorso anno.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare, con delibera del 20 maggio, il termine massimo per la conclusione dei lavori e la trasmissione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo al 30 settembre 2021, in sostituzione del termine precedentemente indicato del 30 giugno 2021. Di conseguenza, è stato proprogato anche il termine per la ricezione di eventuali integrazioni richieste dal Comune al 31 ottobre 2021, in sostituzione del termine precedentemente indicato del 31 luglio 2021.

Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che “l’incidenza della proroga sul bilancio comunale, rispetto all’impegno assunto nel dicembre 2020, lascia invariata la spesa prevista, per un totale complessivo di 48.283,45 euro”.