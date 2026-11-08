La lettera. Lecco-Bergamo, la protesta dei pendolari: “Da tre anni un’ora e mezza in più al giorno”

siamo due pendolari che viaggiano tra Lecco e Bergamo. Da quasi tre anni, per andare al lavoro e tornare a casa, dobbiamo cambiare mezzo a Ponte San Pietro. Il tratto tra Ponte San Pietro e Bergamo, che in treno percorrevamo in otto-dieci minuti, oggi richiede dai 40 ai 55 minuti di pullman in condizioni normali, su un percorso che comprende anche la fermata dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Tra andata e ritorno, contando i cambi di mezzo, il viaggio ci costa circa un’ora e mezza in più al giorno, anche quando tutto fila liscio. Se salta una coincidenza, l’attesa si aggiunge a quel tempo.

Per chi lavora e ha una famiglia, quell’ora e mezza significa uscire di casa prima al mattino e rientrare più tardi la sera. Perdere il treno al ritorno significa anche dover telefonare all’ultimo momento per trovare qualcuno che vada a prendere un figlio o si occupi di un familiare. Molti pendolari, per riuscire a rispettare questi impegni, si vedono costretti a usare la propria auto. Le conseguenze riguardano tutti: sulla strada tra Lecco e Bergamo aumentano il traffico e l’inquinamento, e nelle stesse code rimangono bloccati anche i pullman sostitutivi.

La ferrovia tra Ponte San Pietro e Bergamo è chiusa dal 5 febbraio 2024 per i lavori di raddoppio, finanziati anche con fondi del PNRR. La riapertura era prevista per dicembre 2026. Nei punti del tracciato che osserviamo durante i nostri spostamenti, però, abbiamo cominciato a vedere attività di cantiere soltanto nel luglio 2026. Da allora, passando dalla stazione di Ponte San Pietro e dalla fermata di Bergamo Ospedale, ci capita spesso di vedere pochi operai o nessuno. Vorremmo sapere quali interventi siano stati completati e che cosa impedisca ai lavori di procedere secondo i tempi annunciati.

Il 21 ottobre si è tenuto a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro sullo stato dei cantieri. Per noi che viaggiamo ogni giorno resta aperta una domanda: potremo tornare a percorrere in treno l’intera tratta entro dicembre 2027, già un anno dopo la scadenza originaria, oppure dovremo attendere il 2028? Chiediamo di conoscere sia la data prevista per la ripresa del servizio ferroviario sia quella per il completamento dell’opera.

Nel frattempo, il servizio sostitutivo si può migliorare. Tra i nomi che leggiamo sui pullman ci sono Noris Viaggi, Pezzotta e TeamBus. Nelle ore di punta i mezzi sono spesso pieni e i posti disponibili sono insufficienti. Capita anche che i pullman partano in anticipo e che chi arriva puntuale trovi il piazzale già vuoto. Chiediamo che venga rilevato il numero effettivo dei passeggeri per adeguare le corse alla domanda e che vengano controllati i titoli di viaggio, anche alla luce delle segnalazioni di possibili accessi senza biglietto o abbonamento valido.

Il problema più frequente resta il cambio a Ponte San Pietro. In direzione Lecco capita che il pullman, rallentato dal traffico, arrivi in stazione quando il treno è appena partito. In direzione Bergamo accade anche il contrario: il bus parte prima che i passeggeri in arrivo con il treno possano salire. Quando abbiamo chiesto di avvisare la stazione, ci è stato riferito che gli autisti non disponevano di un contatto diretto. Telefonando a Trenord durante il viaggio, ci è stato indicato il canale reclami. In quel momento sarebbe servito qualcuno in grado di avvisare la stazione mentre la coincidenza era ancora possibile.

Abbiamo già segnalato questi disagi via PEC a Trenord, al Ministero e ai Comuni di Bergamo e Ponte San Pietro. Attraverso il vostro giornale ci rivolgiamo a Trenord, alle aziende di autobus, a RFI, ai Comuni interessati e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A Trenord e alle aziende di autobus chiediamo di garantire fin da subito il rispetto degli orari di partenza, mezzi sufficienti nelle ore di punta e un contatto operativo tra autisti e personale ferroviario per gestire le coincidenze in entrambe le direzioni. Ai Comuni chiediamo di portare queste richieste ai tavoli in cui si decide come organizzare il servizio. A RFI e al Ministero chiediamo una risposta pubblica ai pendolari e a tutta la cittadinanza sulle ragioni dei ritardi, sui lavori eseguiti con i fondi stanziati e sulle scadenze che porteranno alla riapertura. Dopo quasi tre anni, vorremmo sapere quando torneremo a viaggiare in treno e su quale servizio possiamo contare fino a quel giorno.