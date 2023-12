Lecco. Biblioteca sempre più accessibile con il progetto ‘no limits’

Gli interventi per migliorare l’accessibilità alla Biblioteca “oltre ogni disabilità”

Tra marzo e aprile verrà inaugurata l’Ausilioteca, uno spazio laboratorio pensato per gli utenti con disabilità sensoriale e cognitiva

LECCO – Una ‘Biblioteca no limits’, a misura di tutti: l’importante progetto, articolato su più settori (Cultura, Lavori Pubblici, Pari Opportunità), mira a migliorare l’accessibilità del servizio sia livello ‘fisico’, con l’abbattimento delle barriere architettoniche della biblioteca e dei giardini, che sensoriale e cognitivo, attraverso una serie di interventi volti a rendere fruibile a 360 gradi le offerte e il patrimonio culturale.

Anche la Biblioteca di Lecco, come molte altre, ha sofferto del periodo pandemico e post pandemico, ma i numeri parlano di una progressiva ripresa: in città i prestiti sono in aumento e si attestano tra i 6/7 mila movimenti al mese, grazie anche ai servizi e alle attività proposte dalla biblioteca, oltre che all’inserimento del patrimonio locale nella rete provinciale lecchese.

Per attuare il progetto ‘no limits’ il Comune di Lecco ha ricevuto dal PNRR un finanziamento di mezzo milione di euro di cui 167.500 mila verranno utilizzati proprio per gli interventi volti a migliorare l’accessibilità della Biblioteca agli utenti con disabilità sensoriali e cognitive. “E’ solo uno dei tasselli su cui interverremo per rendere la nostra biblioteca sempre più fruibile – ha fatto sapere l’assessore alla Cultura Simona Piazza – intendiamo abbattere ogni tipo di barriera”.

Ad entrare nel merito del progetto è stata la direttrice Simona Sanna: “Gli interventi previsti pongono particolare attenzione alle disabilità sensoriali e cognitive, oltre che naturalmente quelle fisiche – ha detto – una parte degli interventi si concentrerà sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare quelle presenti nei giardini di Villa Locatelli che torneranno ad essere uno spazio aperto e fruibile dagli utenti della Biblioteca”.

Sul fronte delle disabilità cognitivi e sensoriali, il settore Cultura del Comune di Lecco interverrà con la realizzazione di un’Ausilioteca, uno spazio-laboratorio dotato di ausili tecnologici quali tastiere facilitate, stampanti e tavolette in braille, video proiettori da tavolo e anche software facilitatori dell’apprendimento. “Il costo dell’Ausilioteca si aggira intorno ai 32 mila euro e contiamo di inaugurarla tra marzo e aprile del prossimo anno” ha fatto sapere la dottoressa Sanna.

Verranno quindi acquistati gli arredi e il mobilio necessari e si provvederà anche ad erogare dei corsi di formazione per il personale della Biblioteca, in modo che possa assistere nella maniera più completa l’utenza. La fine del progetto ‘Biblioteca no limits’ è prevista per il 2025.