Lecco. Buoni spesa alimentari: oltre 450 domande in una settimana

Più di 450 richieste arrivate al Comune per i buoni spesa alimentari

Già elaborate domande per 81 mila euro. Il primo buono a febbraio

LECCO – Oltre 700 messaggi per richieste di informazioni e più di 450 domande formalizzate in una sola settimana: numeri che a Lecco rimarcano l’interesse sull’iniziativa ma anche il disagio economico tra i cittadini.

Parliamo dei buoni spesa “Lecco Solidale” per il sostegno dei nuclei familiari economicamente più in difficoltà economica, una situazione aggravata delle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

“E’ un’iniziativa che vuole essere di aiuto per le fragilità storiche della popolazione ma anche verso quei soggetti che hanno subito la crisi legata al Covid, compresi quei lavoratori precari, autonomi e partite Iva, più esposti alle difficoltà del mercato” spiega l’assessore comunale Emanuele Manzoni.

Gli uffici comunali hanno già processato 308 delle domande, “corrispondono a 81 mila euro di fondi, la metà delle risorse messe a bilancio. Siamo pronti per la prima tranche di buoni e restiamo aperti ad ulteriori domande fino a esaurimento dei fondi”.

I primi ticket dovrebbero essere disponibili dal 10 di febbraio.

“Ringrazio le associazioni che, come già accaduto durante il periodo più difficile dell’emergenza nei quartieri della città, si sono rese disponibili – sottolinea Manzoni – Saranno i volontari a distribuire i buoni ai beneficiari. Un bel modo questo per mantenere vive le relazioni e il dialogo tra associazioni impegnate nel sociale e le persone che più hanno bisogno, in modo da poter capire le necessità”.

In campo ci sono i volontari del Comitato di Chiuso, il Centro Ascolto Sicomoro di Belledo, il Circolo Arci Promessi Sposi, la San Vincenzo, la Caritas, la Croce Rossa, il Centro Coordinamento Radio Soccorso, la Carovana del Sorriso, le Parrocchie di Castello, San Nicolò, Pescarenico e San Giovanni, Laorca Lab, Anteas. “A loro – ha aggiunto l’assessore – va il nostro grazie”.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU REQUISITI E DOMANDE AL LINK