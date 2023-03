Lecco. Cambio gestione del salone Hair Vanity, la titolare Laura lascia dopo 38 anni

Laura Raineri, 60 anni, aveva aperto il suo primo negozio nel 1985 a Castello, poi si era trasferita in via Petrarca

“Dispiace lasciare ma non ho più le forze. Ora mi riposerò”. Il saluto commosso alle sue clienti: “Mi avete dato tantissimo, vi porto nel cuore”

LECCO – Si chiude un pezzetto di storia, è il caso di dirlo. Da oggi, lunedì 13 marzo, Laura Raineri, 60 anni, parrucchiera titolare del negozio di bellezza Hair Vanity di via Petrarca, lascerà l’attività dopo 38 anni. Una decisone maturata con sofferenza negli ultimi mesi: “L’energia e la salute mi stanno pian piano salutando” come ci ha spiegato nel suo negozio, punto di riferimento per tantissime clienti non solo per il servizio di parrucchiere ma anche del centro estetico. E proprio alle clienti Laura rivolge il suo commosso pensiero: “Quello che più mi dispiace, son sincera, è di non aver potuto salutarvi e abbracciarvi tutte, una alla volta”.

Il negozio di via Petrarca, ci spiega, resterà aperto, verrà infatti rilevato da altri titolari che porteranno avanti l’attività. “E’ la soluzione migliore non potevo desiderare di meglio sia per le mie clienti che per i miei collaboratori – ha commentato Laura – grazie a questi colleghi che conosco da tantissimo tempo e stimo per la loro professionalità, la loro capacità di innovare e l’amore per il nostro lavoro, la mia ‘creatura’ potrà continuare a crescere. Prima del loro arrivo avevo avuto altre offerte ma non rispecchiavano completamente la mia filosofia. Per me è un po’ come dare in matrimonio una figlia – ha detto – e sono felicissima dello sposo”.

Da oggi, dunque, Laura si ‘ritirerà’: “Saranno contenti i medici, che da anni mi dicono che devo riposare – sorride – Voglio ringraziare tutte le clienti che hanno creduto in noi e ci hanno dato fiducia e tutte le collaboratrici del passato e quelle attuali che intraprenderanno un viaggio sicuramente fantastico. Grazie a tutte, vi porto nel cuore”.