Lecco, cantieri e modifiche alla viabilità previste in settimana

LECCO – Di seguito le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana nel comune di Lecco:

via Palestro, presso l’area a parcheggio di fronte ai civici 18 e 20, intervento di trivellazione per posa protezione catodica rete gas metano con istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h dal 28 marzo al 4 aprile dalle 8.30 alle 18 (impresa Forim srl per conto Lereti spa) e dal 28 marzo al 8 aprile dalle 8.30 alle 18 (impresa Devizzi srl per conto Lereti spa);

Parziali o longitudinali restringimento per interventi di scavo per posa cavi fibra ottica in varie vie (per conto di Open Fiber) dal 28 marzo al 8 aprile con istituzione di: