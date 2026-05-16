Lecco – Catania, domenica 17 maggio: le modifiche alla viabilità

Il match di calcio verrà disputato domenica 17 maggio alle 20.45

LECCO – Domenica 17 maggio alle 20.45 lo stadio Rigamonti-Ceppi ospiterà l’incontro calcistico Lecco – Catania. Per garantire la sicurezza e la gestione del traffico, le vie adiacenti saranno interessate da modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, salvo per i veicoli espressamente autorizzati, sugli stalli di:

via Pascoli

via Ugo Merlini

via Cantarelli

via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini)

(da corso Matteotti a via Ugo Merlini) via Mattei

L’orario del provvedimento è previsto dalle 15 alle 24 dello stesso giorno.