Lecco – Catania, domenica 17 maggio: le modifiche alla viabilità

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Stadio di Lecco Rigamonti Ceppi
Stadio Rigamonti Ceppi

Il match di calcio verrà disputato domenica 17 maggio alle 20.45

LECCO – Domenica 17 maggio alle 20.45 lo stadio Rigamonti-Ceppi ospiterà l’incontro calcistico Lecco – Catania. Per garantire la sicurezza e la gestione del traffico, le vie adiacenti saranno interessate da modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, salvo per i veicoli espressamente autorizzati, sugli stalli di:

  • via Pascoli
  • via Ugo Merlini
  • via Cantarelli
  • via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini)

  • via Mattei

L’orario del provvedimento è previsto dalle 15 alle 24 dello stesso giorno.

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