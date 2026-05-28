Lecco celebra il 2 Giugno: cerimonia e onorificenze per l’80° della Repubblica

La cerimonia si terrà al Teatro della Società

Verranno consegnate 6 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

LECCO – In occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica, la Festa del 2 Giugno verrà celebrata con particolare solennità e partecipazione.

Presso Lungo Lario Isonzo, antistante Piazza Cermenati, nella città di Lecco, alle ore 9.00 di martedì 2 giugno 2026, con l’accompagnamento musicale della Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco e alla presenza del Sindaco e della Presidente della Provincia, il Prefetto Paolo Ponta, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecco, passerà in rassegna i reparti schierati composti da un picchetto in armi, dal Gonfalone della Città di Lecco decorato di Medaglia d’argento al valor militare, e dal Gonfalone della Provincia, nonché da un picchetto di rappresentanza.

Le Forze di Polizia procederanno con la cerimonia dell’Alzabandiera.

A seguire, nello stesso luogo, si potrà assistere all’arrivo della “Remata della Repubblica”, organizzata dalla Società Canottieri Lecco, che vedrà coinvolti gli atleti della sezione giovanile.

La tradizionale cerimonia istituzionale si svolgerà, a partire dalle ore 10.30, all’interno del Teatro della Società, in Piazza Garibaldi. Nella circostanza, verranno consegnate 6 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Si ascolteranno ancora i brani della Fanfara dei Bersaglieri e, dalle 11.30 circa, si terrà il tradizionale “Concerto della Repubblica” eseguito dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di San Giovanni di Lecco, diretta dal Maestro Mauro Bernasconi e con la presentazione di Ancilla Oggioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare e, all’esterno del Teatro, se le condizioni meteo lo consentiranno, tutti potranno visitare la mostra già allestita nel Palazzo Comunale a ricordo dell’80° anniversario del voto femminile.

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