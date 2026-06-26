Lecco celebra il 252° anniversario della Guardia di Finanza: “Tutela dei cittadini e delle imprese oneste”

Consegnati i riconoscimenti di ordine morale a sei militari che si sono distinti nell’attività di servizio

Nel corso del 2025 e nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Lecco ha eseguito 3.952 interventi ispettivi e 632 indagini

LECCO – La Guardia di Finanza di Lecco, oggi pomeriggio nella cornice di Villa Manzoni, ha festeggiato il 252° Anniversario della fondazione del Corpo. Prima della cerimonia, per rendere omaggio a tutte le Fiamme Gialle che hanno sacrificato la loro vita per la Patria, è stata deposta una corona d’alloro ai piedi della targa in memoria del Maresciallo Capo Francesco Centrone, vittima del dovere, presso la caserma del Comando Provinciale.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, il Comandante Provinciale del Corpo, Col. Massimo Ghibaudo, ha illustrato i risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle lecchesi nell’ultimo anno (QUI TUTTI I DATI).

“Un ringraziamento particolare va a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine per lo spirito di squadra che ha come priorità la sicurezza del territorio – ha detto il Colonnello Ghibaudo evidenziando l’impegno contro la criminalità economica e organizzata, a tutela dei cittadini e delle imprese oneste -. Nel corso del 2025 e nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Lecco ha eseguito 3.952 interventi ispettivi e 632 indagini, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto degli illeciti economico-finanziari. Un’azione ‘a tutto campo’, sviluppata in aderenza con gli obiettivi strategici del Corpo a tutela delle entrate dello Stato, dell’U.E. e degli Enti locali, diretta contro l’illegalità fiscale, contro gli sprechi nel settore della spesa pubblica, dedicando molta attenzione al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno del tessuto economico lecchese”.

La celebrazione è proseguita con la consegna dei riconoscimenti di ordine morale ai militari che si sono distinti nell’attività di servizio:

Encomio solenne: Mar.A. Costantino Picone e all’App. sc. QS Daniel Napolitano

e all’App. sc. QS Encomio semplice: Mar.Ord. Dario Angiletti

Elogio: Lgt. Alessandro Liquori e Mar.A Luigi Esposito

e Mar.A Elogio: Lgt. C.S. Marco Ibba

Dopo la lettura della preghiera del finanziere, in chiusura è stato proiettato un filmato riguardante la figura del S.Ten. Ettore Monga, ufficiale del Corpo classe 1894 che dopo la grande guerra ha assunto, nel 1938, il comando dell’allora Tenenza di Lecco ed ha successivamente costituito, nel 1950, la Sezione lecchese dell’ANFI. Durante l’attività di servizio, il militare ha scritto più di 30 racconti che sono stati pubblicati su “Il Finanziere” – mensile della Guardia di Finanza che quest’anno compie il 140° anniversario. Parte degli elaborati sono stati esposti all’interno di Villa Manzoni, durante la cerimonia.

La celebrazione si è svolta alla presenza del Prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, della Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, del Sindaco di Lecco Filippo Boscagli, del Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso, del Sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto, del Questore Stefania Marrazzo, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Nicola Melidonis, del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Michele Lucca, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Angelo Farina, del rappresentante della Guardia Costiera Stv. Marco Magliocco, del Comandante della Polizia Penitenziaria della locale Casa Circondariale Giuseppe Salvatore Di Girolamo, del Comandante della Polizia Provinciale Gerolamo Quadrio, del Comandante della Polizia Locale Lucio Dioguardi, del Prevosto di Lecco Mons. Bortolo Uberti e altre autorità civili della Provincia, oltre all’europarlamentare Pietro Fiocchi e ai Consiglieri Regionali Giacomo Zamperini, Mauro Piazza e Gian Mario Fragomeli.