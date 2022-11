Lecco celebra il 4 novembre: il programma della giornata

Il 4 novembre è il giorno dell’unità nazionale e la giornata delle forze armate

LECCO – Lecco celebra domani, venerdì 4 novembre, il giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La cerimonia è organizzata dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Lecco, con la collaborazione e la partecipazione di numerose associazioni del territorio.

Il programma delle celebrazioni prenderà avvio alle 9.30 al Santuario di Nostra Signora della Vittoria con la Commemorazione dei Caduti per la Patria. Monsignor Davide Milani officerà la messa che prevede l’accompagnamento del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco diretto dal Maestro Riccardo Invernizzi. Al termine verrà deposto un cuscino di fiori nella cripta del Sacrario sottostante il Santuario.

Alle 11 ci si trasferirà nel piazzale antistante il Monumento ai Caduti della città per l’alza bandiera, la deposizione delle corone di alloro, la lettura del Bollettino della Vittoria e del messaggio del Presidente della Repubblica. Seguiranno gli interventi delle autorità e degli studenti del Progetto Unicef “Scuola Amica”.

Nel pomeriggio, infine, alle 17 ammaina bandiera e gran finale alle 21 con il concerto della vittoria e della pace al Santuario di Nostra Signora della Vittoria con il Coro Alpino Lecchese e il Coro Monte Orsaro A.N.A. Sezione di Parma.

Alla Giornata partecipano le sezioni di Lecco delle seguenti Associazioni e Amministrazioni di Stato: Mutilati e Invalidi di Guerra – Istituto Nastro Azzurro – Combattenti e Reduci – A.N.P.I. – Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – U.N.I.R.R. – Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma – Assoarma – U.N.U.C.I. – Marinai – C arabinieri – Finanzieri – Bersaglieri – Alpini – Paracadutisti – ANAC – Artiglieri – Autieri – Polizia di Stato – Mutilati per Servizio – Mutilati ed Invalidi Civili – Vigili del Fuoco – Crocerossine Volontarie