Lecco celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia in piazza Cermenati

Appuntamento martedì 10 febbraio alle 11.30 nel centro cittadino

Interventi della presidente Hofmann, del sindaco Gattinoni e del prefetto Ponta

LECCO – La Repubblica italiana riconosce il 10 febbraio come Giorno del Ricordo, una ricorrenza dedicata a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per commemorare questa pagina drammatica della storia nazionale, martedì 10 febbraio alle ore 11.30 si terrà a Lecco, in piazza Cermenati, una cerimonia istituzionale di commemorazione e momento di raccoglimento, organizzata da Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Prefettura di Lecco.

Il programma prevede un momento di memoria condivisa. Interverranno la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il prefetto di Lecco Paolo Ponta.

La cerimonia è aperta alla cittadinanza, alle autorità civili e militari, alle associazioni combattentistiche e d’arma, alle scuole e a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di riflessione e ricordo. Come sottolineato dalla pubblica amministrazione, “le stragi, le violenze e le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse” e rappresentano “un capitolo incancellabile della storia nazionale”.