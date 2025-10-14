Lecco celebra l’82° anniversario della battaglia ai Piani d’Erna

La commemorazione in programma il 19 ottobre

Il ritrovo alle ore 10.30 nel piazzale Francesca Vera Ciceri

LECCO – La città di Lecco celebra, il 19 ottobre prossimo, l’82° anniversario della battaglia ai Piani d’Erna. L’iniziativa, organizzata con la partecipazione di Anpi Lecco e del Movimento Federalista Europeo, vuole ricordare il coraggio dei partigiani e l’impegno europeo per pace e libertà.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10.30 nel piazzale Francesca Vera Ciceri, da dove i partecipanti saliranno in funivia verso i Piani d’Erna. Alle 11 sarà deposta una corona al cippo di Erna, seguita dagli interventi di Enrico Avagnina, presidente del Comitato provinciale Anpi Lecco, e di Costantino Ruscigno, presidente del Movimento Federalista Europeo Lecco. L’accompagnamento musicale arricchirà la commemorazione.

Tra le testimonianze più significative quella di Gaetano Invernizzi, commissario politico della Banda Pisacane: “La nostra formazione all’inizio era composta da alcune decine di partigiani; ma in breve tempo noi vedemmo affluire volontari da tutte le parti, persino da Monza e da Milano. I prigionieri che fuggivano dai campi di concentramento, (campo di prigionia della Grumellina Bergamo) per attraversare le montagne per riparare in Svizzera, ci chiedevano aiuto e (…) non pochi si offrivano di restare con noi per continuare la lotta contro il nazifascismo. (…) Fra noi c’erano jugoslavi, polacchi, inglesi, sudafricani, un intero gruppo della Legione straniera francese (…) C’era un russo: fu tra noi anche il valoroso compagno Nicola”.