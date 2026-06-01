Lecco celebra la Giornata mondiale del rifugiato: ecco tutti gli eventi

Un calendario diffuso di eventi per promuovere accoglienza, dialogo e inclusione

L’evento principale sarà lo spettacolo teatrale di Emergency “C’era una volta la guerra”

LECCO – Anche quest’anno Lecco si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita per il 20 giugno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell’anniversario della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce lo status di rifugiato.

Il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Lecco: una provincia accogliente”, insieme al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Lecco e al Consorzio Consolida, promuove un ricco programma di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’accoglienza, delle migrazioni e dell’inclusione.

Associazioni, cooperative ed enti della rete daranno vita a un calendario diffuso di appuntamenti pensati per coinvolgere la cittadinanza e favorire momenti di confronto e partecipazione. In un contesto internazionale segnato da conflitti e crisi umanitarie, in particolare dal genocidio in Palestina, il programma di quest’anno dedica uno spazio significativo all’approfondimento culturale e al confronto su questi temi, attraverso cinema, fotografia e momenti di dialogo.

L’evento principale sarà lo spettacolo teatrale di Emergency “C’era una volta la guerra”, in programma il 20 giugno alle ore 21 presso il Teatro Invito (via Ugo Foscolo 42, Lecco). Lo spettacolo, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (https://ceraunavoltalaguerra-gmdr.eventbrite.it), prende avvio dall’immagine simbolica del Doomsday Clock, oggi a pochi secondi dalla mezzanotte, per proporre una riflessione sul tema della guerra e sulla possibilità di immaginare un’alternativa. Attraverso parole, musica e narrazione, “C’era una volta la guerra” intreccia storie reali, come quella di Vasilij Archipov e di altre figure che hanno saputo opporsi alla violenza, raccontando scelte capaci di interrompere il corso degli eventi. Ne emerge uno sguardo in cui l’utopia non è evasione, ma una concreta capacità di pensare e costruire scenari diversi, come parte di un percorso educativo e collettivo.

Il programma è stato aperto il 24 maggio dalla Festa delle Genti all’Oratorio di Bulciago, momento conviviale aperto alla cittadinanza. Il calendario prosegue con una serie di eventi culturali distribuiti sul territorio: tra questi, la presentazione del progetto fotografico “Activestills. Documenting life, death and resistance in Palestine” a cura di PPP – Prospekt Palestine Project, accompagnata dall’omonima mostra visitabile dal 30 maggio al 14 giugno a Palazzo delle Paure; la proiezione del film “The Sea” di Shai Carmeli Pollak, il 3 giugno allo Spazio Teatro Invito; il dialogo “Le ferite ci raccontano” dedicato alla produzione letteraria e culturale in Palestina, il 4 giugno a Palazzo delle Paure.

Proseguono poi le presentazioni letterarie: il 9 giugno a Bulciago Nathan Kiboba presenterà il suo libro “La luna da sotto il mare”; l’11 giugno a Galbiate si terrà l’incontro su “Mappe di Palestina”; il 12 giugno a Calolziocorte l’autrice Amaka Ethel Nwokorie presenterà “Le parole di mio padre. Una storia vera”.

Torna la 19^ edizione del Torneo Multietnico, un momento di festa e di condivisione che va oltre il calcio e coinvolge le intere comunità, per favorire lo scambio e l’incontro fra il territorio e i suoi nuovi cittadini, che si svolgerà dal 13 giugno al 12 luglio presso il Campo Sportivo il Bione Lecco. Il 14 giugno si terrà inoltre la Piccola Festa dei Popoli 2026 presso la Comunità di Villa Silva a Galbiate, con laboratori, merenda e cena condivisa e lo spettacolo teatrale “La battaglia di Emma” della Compagnia Teatrale Mattioli.

Spazio anche al cinema con il docufilm “Cutro, 94… and more”, in programma il 19 giugno allo Spazio Teatro Invito, e con “The Milky Way – Nessuno si salva da solo”, previsto il 24 giugno al Pratone di Parè a Valmadrera, nell’ambito della rassegna CIMEForum. Il 20 e 21 giugno Piazza Cermenati ospiterà inoltre la mostra mercato “Il Segreto di Penelope”, ulteriore occasione di incontro e sensibilizzazione aperta alla cittadinanza. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su www.rifugiatolecco.it.