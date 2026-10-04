Lecco celebra la Madonna del Rosario: in centro la processione tra fede e tradizione

Mons. Uberti: “Una tradizione che torna a riunire la città e che, attraverso la fede, invita a guardare oltre qualsiasi distrazione o indifferenza”

LECCO – Una città raccolta attorno alla propria tradizione, ma anche chiamata a interrogarsi sul presente. È questo il senso della Festa della Madonna del Rosario, la “Festa di Lecco” che ha preso il via oggi, domenica 4 ottobre, con la celebrazione della Messa e la tradizionale processione solenne per le vie del centro.

Alle 17, nella Basilica di San Nicolò, il prevosto monsignor Bortolo Uberti ha presieduto la celebrazione dedicata alla Beata Vergine Maria del Rosario, nel giorno in cui la Chiesa celebra anche San Francesco d’Assisi. Un momento che ha preceduto la processione delle 18, cuore della festa, con il simulacro della Madonna portato per le vie del centro e quindi il ritorno sul sagrato della Basilica per la benedizione.

Ad accompagnare il corteo il premiato corpo bandistico G. Donizetti di Calolziocorte, mentre lungo il percorso si sono raccolti numerosi cittadini. Alla processione hanno partecipato anche le istituzioni, con il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, il questore Stefania Marrazzo, il vicepresidente della Provincia Mattia Micheli e altri rappresentanti delle autorità cittadine.

Una festa che affonda le proprie radici nel 1795, quando era organizzata dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e della Carità cristiana, con sede nella chiesa di Santa Marta. Il momento centrale era già allora la processione solenne con il simulacro della Vergine. Una tradizione che attraversò anche momenti difficili: durante la Prima guerra mondiale la processione venne sospesa e sostituita dall’adorazione, con la preghiera per la protezione dei soldati al fronte e per la pace.

Proprio la storia della festa è stata al centro dell’omelia di monsignor Uberti, che ha ripreso le parole scritte nel 1924 da Uberto Pozzoli su Il Resegone. “Non è più la festa del borgo che si commuove e con fervore si prepara ad un giorno di esultanza – scriveva Pozzoli – è la festa della città che, in tutt’altre faccende affaccendata, più non bada alla poetica bellezza delle feste cristiane”.

Parole di oltre un secolo fa che, secondo il prevosto, conservano ancora una loro attualità. “Siamo una città distratta”, ha sottolineato Uberti, spiegando come la distrazione non sia semplicemente sbadataggine, ma il rischio di essere “altrove”, attratti da altro, mentre si rincorrono appuntamenti, impegni e preoccupazioni e “ci sfugge l’essenziale”.

Accanto alla distrazione, l’altra parola chiave dell’omelia è stata indifferenza. Quella che, secondo Uberti, porta a mettere ai margini anche la fede, nella convinzione che si possa vivere allo stesso modo “che lui ci sia o non ci sia”.

Da qui l’invito a tornare all’essenziale, attraverso la Parola e attraverso l’esempio di Maria. Il prevosto ha richiamato le parole di San Paolo: “La parola di Dio non è incatenata!”, sottolineando la necessità di ritrovare attraverso di essa “il senso genuino della vita, la libertà che non soffoca nella tirannia tecnologica, la verità delle relazioni che abitiamo ogni giorno”.

Maria, ha ricordato Uberti, è “modello praticabile dell’ascolto” e donna capace di dire il proprio sì. Un esempio che diventa anche un invito concreto per la comunità: le parole devono generare comunione e non divisione, consolare e non ferire, incoraggiare e non avvilire.

Un passaggio dell’omelia è stato dedicato anche al bene comune e alla cura degli altri. Di fronte alla distrazione e all’indifferenza, ha sottolineato il prevosto, Gesù invita a una cura “umile, libera, gratuita”, a una dedizione per il bene comune che guardi non soltanto al presente ma anche alle generazioni che verranno. “Trascurare l’altro è trascurare noi stessi”, ha ricordato Uberti, richiamando l’attenzione sui drammi del tempo presente. “È nel servizio agli altri – ha concluso – che la comunità può ritrovare quella bellezza che le appartiene”.

E proprio alla gioia della comunità è stato affidato il finale dell’omelia: “È la gioia della nostra fede, è l’allegria della nostra comunità che vive la fraternità, è la bellezza di un impegno nel servizio per tutti”. È questo, dunque, il senso della Festa della Madonna del Rosario: una tradizione che torna a riunire la città e che, attraverso la fede, invita a guardare oltre “qualsiasi distrazione o indifferenza”.

La Festa della Madonna del Rosario proseguirà nei prossimi giorni. Mercoledì 7 ottobre, alle 18, in Basilica è in programma la Messa comunitaria nella memoria liturgica della Madonna del Rosario, con la presenza dei sacerdoti nativi di Lecco e di quelli che hanno svolto in città il loro ministero.

La sera, alle 21, sempre in Basilica, spazio invece allo spettacolo “Francesco e l’infinitamente piccolo”, con Lucilla Giagnoni e le musiche di Paolo Pizzimenti, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. L’ingresso è libero.

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