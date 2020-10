Lecco celebra la Madonna del Rosario: “Siamo servi che amano essere a servizio”

Nel pomeriggio in basilica celebrata la Messa solenne

Annullata a causa del maltempo la processione per le vie del centro

LECCO – E’ stata celebrata nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, la Santa Messa solenne per la festa della Madonna del Rosario presieduta da monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, alla presenza del sindaco Virginio Brivio e delle autorità civili e militari. A causa del maltempo è stata annullata la processione per le via della città, ma la statua della Madonna del Rosario è stata trasportata all’interno della basilica e posta sull’altare.

“Noi non vogliamo fare il bene per andare in Paradiso, con la faccia contrita, portando pazienza, senza gusto – ha detto monsignor Milani nell’omelia – noi dobbiamo avere un fuoco dentro e fare bene perché ci piace, perché ci rende felici, solo così il Paradiso inizia già ora”.

“La figura di Maria ci aiuta, Maria si è definita la serva del Signore. Se vogliamo capire cosa vuol dire essere servi dobbiamo guardare a Lei. Nella sua vita ha cercato la volontà del Signore, l’ha fatta e ha trovato il suo posto. Ha sofferto, certo, ma ha realizzato la sua missione – ha continuato il prevosto -. Noi siamo chiamati a essere servi anche per la nostra città. Quale è il posto dei cristiani all’interno della nostra città? E’ un dibattito che si è sviluppato in queste settimane, anche con qualche tono poco consono al Vangelo. Il posto dei cristiani dentro la nostra città non è quello di reclamare parti di esclusività, ma quello di coloro che servono e servono all’utilità comune”.

“Ogni cristiano è servo della propria città perché non cerca la propria utilità ma si sente al servizio degli altri, della propria famiglia, delle persone che ama, di chi abita intorno a lui – ha concluso -. Solo così la nostra città cresce. Dobbiamo essere servi poveri che amano essere a servizio e ne traggono gioia anche se costa fatica e c’è un prezzo da pagare”.

Dopo il partecipato appuntamento di ieri sera, sabato, con lo spettacolo di Giacomo Poretti e le celebrazioni solenni di oggi, la Festa della Madonna del Rosario proseguirà martedì 6 ottobre alle 20.30 nella basilica di san Nicolò con la recita comunitaria del Rosario, mentre alle ore 21 all’oratorio San Luigi ci sarà il Consiglio Pastorale della Comunità Madonna del Rosario Mercoledì 7 ottobre, Festa della Madonna del Rosario, alle ore 9.30 e 18.30 Sante Messe in basilica, mentre alle 18 recita del Rosario.