LECCO – E’ stata celebrata nel pomeriggio di oggi, domenica 2 ottobre, la Messa Solenne per la Festa delle Madonna del Rosario. In tanti hanno preso parte alle celebrazioni che sono culminate con la processione per le vie del centro, accompagnata dal Corpo musicale Manzoni di Lecco, e la benedizione.

Presenti, insieme alle autorità civili e militari, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il Questore Ottavio Aragona, il sindaco Mauro Gattinoni e Mattia Micheli in rappresentanza della Provincia.

“La Festa della Madonna del Rosario è la festa della comunità parrocchiale ma soprattutto della nostra città – ha detto monsignor Davide Milani durante l’omelia -. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci deve fare riflettere sul fatto che vogliamo essere una comunità che ascolta la parola di Dio, che sa vivere nella sua misericordia pur riconoscendo quello strappo inevitabile tra ciò che la parola di Dio ci chiede e il punto in cui ognuno di noi si trova. Troppo spesso la fede viene ridotta a religione civile, ma non è la fede a renderci solidali, accoglienti, rispettosi delle regole è l’umanità. La logica economica è quella che contrasta con l’invito di Gesù a ‘porgere l’altra guancia’, è quella che ci permette di stare insieme ma serve qualcosa che leghi di più. E questa è la logica del Vangelo, l’unica che può davvero renderci felici. Il mio invito dunque, è quello di vivere secondo la misericordia di Dio e agire secondo il suo cuore, proprio come ha fatto Maria, che festeggiamo”.

La Festa della Madonna del Rosario, la cui ricorrenza cade il 7 ottobre, vede al centro della festa la Madonna, celebrare la Madonna è celebrare una possibilità, una speranza. Nella serata di ieri, sabato, si è svolta la benedizione e la prima accensione del nuovo impianto di illuminazione del Campanile di San Nicolò, mentre oggi si sono tenute le messe solenni.

Ricordiamo che le celebrazioni proseguiranno lunedì 3 ottobre, presso la basilica di San Nicolò alle 21, ci sarà il concerto “Stabat Mater” di G. Rossini, eseguito dall’Orchestra Vivaldi e il Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, diretto da Filippo Dadone. Martedì 4 ottobre, al Cinema Nuovo Aquilone ore 21, proiezione di “in viaggio”, docufilm di Gianfranco Rosi sui 9 anni di viaggi intrapresi da Papa Francesco. Venerdì 7 ottobre, nella Basilica San Nicolò, dopo la Preghiera del Rosario alle 18, ci sarà la messa conclusiva nella memoria liturgica della Madonna del Rosario presieduta da monsignor Maurizio Rolla, ore 18.30.

