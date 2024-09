Lecco celebra la Settimana Europea della Mobilità, ecco il programma di eventi

Mobilità attiva, trasporto pubblico e altre soluzioni di trasporto intelligenti e pulite

Domenica 15 settembre, dalle 10 alle 17, il centro città si trasformerà in un vivace spazio dedicato alla mobilità sostenibile

LECCO – Dal 10 al 30 settembre, Lecco celebra la Settimana Europea della Mobilità con un ricco programma di eventi dedicati alla mobilità sostenibile e all’ambiente che culmineranno con la Giornata della mobilità sostenibile di domenica 15 (qui il programma). Questa edizione, a tema Shared Public Space, mira a promuovere la mobilità attiva, il trasporto pubblico e altre soluzioni di trasporto intelligenti e pulite.

Così l’assessora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Partecipare alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile ci permette, in collaborazione con Fiab Lecco, di promuovere concretamente sul nostro territorio azioni di sensibilizzazione e conoscenza delle opportunità legate alla mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. In questa settimana potremo “incontrarci” e sperimentare in modo consapevole come stanno cambiando e/o potranno cambiare: il modo di muoversi in città, l’uso degli spazi pubblici e le innovazioni tecnologiche e infrastrutturali necessarie perché tutto questo avvenga in modo accessibile, equo e duraturo per tutti”.

Martedì 10 settembre, alle ore 20.45, presso il cortile interno del municipio, Oliviero Masseroli, viaggiatore e fotografo, condividerà le sue esperienze con il resoconto di viaggio “Bangladesh: Inferno e Paradiso”, accompagnato da una proiezione fotografica, mentre mercoledì 18 settembre, dalle 9.30 alle 12.45, presso la sala Don Ticozzi, si terrà un incontro pubblico dedicato a “Ciclovia e ciclopedonali dell’Adda” per un patto territoriale e intersettoriale, organizzato da Adda Food Art Valley e Provincia di Lecco.

Domenica 15 settembre, dalle 10 alle 17, il centro città si trasformerà in un vivace spazio dedicato alla mobilità sostenibile, con proposte per tutte le età e la possibilità di provare biciclette inclusive, cargo bike, bus elettrici, auto elettriche ed ebike grazie agli stand di Comune di Lecco, Acinque, Fiab Lecco, che proporrà anche un tour manzoniano in bici con guida ufficiale e su prenotazione dalle 9.45 alle 12.30, Legambiente Lecco, Lario Bike Lockers, E-Vai e Linee Lecco in piazza Garibaldi e di Ecoverso e Decathlon Lecco in piazza Mazzini. Bike line, laboratori a tema, kamishibai, miniquiz sulla mobilita, truccabimbi e omaggi per i più piccoli troveranno spazio in via Ghislanzoni (da viale Dante fino a via Appiani), mentre una tavola rotonda a tema, che coinvolgera tutte le realtà partecipanti alla giornata e il Politecnico di Milano, restituirà il senso della giornata a partire dalle 16 in piazza Garibaldi.

Da non perdere, inoltre, le mostre fotografiche a tema allestita in città: dal 30 agosto al 18 settembre in piazza Cermenati sarà visitabile la mostra “L’Adda, una visione identitaria” con foto aeree di Vincenzo Martegani, mentre dal 10 al 18 settembre, nel cortile del municipio, resterà esposto “Il paese dei risciò-walla: la bicicletta come strumento di lavoro”, con fotografie di Oliviero Masseroli.

Infine, la settimana seguente, sabato 21 settembre, alle ore 10.30, è in programma una “pedalata artistica sul Tour dei Lose” che partirà dalla stazione ferroviaria di di Besana, 40 km per esplorare le meraviglie della Brianza Lecchese e Monzese (Iscrizione obbligatoria), mentre lunedì 30 settembre si terrà un incontro pubblico dedicato alle “Aziende che promuovono la mobilità sostenibile a Lecco”, in collaborazione con Legambiente.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Prenotazioni, laddove necessario, e maggiori informazioni scrivendo a leccociclabile@gmail.com.