Lecco celebra l’ingegnere Bernardo Sironi: inaugurata la via a Germanedo

LECCO – Lecco e il rione di Germanedo omaggiano un concittadino che ha lasciato un’impronta indelebile non solo in città, ma anche sul territorio lecchese: questa mattina, domenica, è stata infatti inaugurata via Cav. Bernardo Sironi (1882-1964), ingegnere, benefattore e professionista che ha progettato ville, chiese e opifici che ancora oggi caratterizzano il paesaggio urbano.

La partecipata cerimonia, nell’ambito della giornata “Ingegno, musica e paesaggio”, segna la ‘fine’ di un iter iniziato anni fa su spinta dell’Associazione Amici di Germanedo. Virgolettiamo fine perché, come dichiarato dallo storico Umberto Calvi durante la mattinata al Parco Eremo, questa intitolazione vuole in realtà essere un inizio, o meglio, “una continuazione di un viaggio partito un po’ di tempo fa e che coinvolgerà presto anche altri luoghi storici di Germanedo”.

La via dedicata all’Ing. Sironi è la via pedonale tra il Parco Eremo e i campi della Rovinata. La cerimonia è stata aperta da alcuni canti eseguiti dai bimbi dell’Asilo Monumento, progettato dallo stesso Sironi. A dare alcuni elementi storici legati alla figura dell’ingegnere è stato Marco Bernasconi, degli Amici di Germanedo. Sironi è stato autore di importanti infrastrutture, come la strada dei Resinelli e quella di Morterone e una parte dell’acquedotto cittadino, ancora in uso.

Successivamente sono intervenuti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Adriano Alderighi e anche due nipoti dell’ingegnere, Giambattista e Adele, che, emozionati, hanno ringraziato per l’iniziativa in ricordo dell’amato nonno.

“Un momento di grande festa per la comunità di Germanedo – ha detto il primo cittadino – oggi ricordiamo due figure straordinarie di Lecco, di cui nel tempo si era un po’ persa memoria, non solo il Cavalier Sironi, illustre ingegnere e progettista di opere fondamentali per la nostra città e il territorio, ma anche Gian Raimondo Serponti di Mirasole, eminente musicista, la cui famiglia ha dato vita a Villa Eremo e al suo parco e che verrà ricordato con un concerto oggi pomeriggio. Lecco è policentrica, non è solo il centro e gli immediati dintorni: oggi stiamo riscoprendo la centralità dei suoi rioni, un tempo comuni. Un sentito grazie all’associazione Amici di Germanedo per aver promosso questa iniziativa e per aver ridato vita alla memoria di questi due illustri protagonisti dell’arte e dell’ingegno lecchese”.

Al termine degli interventi il piccolo corteo, aperto dal Gonfalone della Città di Lecco, si è diretto all’inizio della via dove il sindaco insieme ai volontari e ai familiari hanno scoperto il cartello con il nome. La mattinata si è conclusa con la benedizione della strada e dei presenti da parte di Don Raffaele.

Il secondo appuntamento della giornata di oggi si terrà alle ore 15, presso l’Auditorium Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo, con un concerto ad ingresso libero e gratuito, dedicato al pianista e compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907). L’evento, curato dal Maestro Andrea Cantù, vedrà l’alternarsi dei brani di Serponti con quelli di altri compositori coevi che hanno frequentato il Lario, offrendo così una panoramica musicale del periodo.

