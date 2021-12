In Basilica la messa solenne per la festa di San Nicolò

Il prevosto: “La sua dedizione agli altri è l’esempio da seguire per una vita realmente autentica”

LECCO – La Basilica gremita di fedeli, per nei distanziamenti previsti, è il segno dell’attaccamento sempre vivo dei lecchesi per il loro patrono: così è stato lunedì sera, alla messa per la Festa di San Nicolò, cuore delle cerimonie religiose per la solenne ricorrenza.

I sacerdoti del decanato cittadino si sono uniti al prevosto mons. Davide Milani nella celebrazione a cui hanno partecipato le autorità cittadine, in primis il sindaco Mauro Gattinoni insieme a molti assessori e consiglieri comunali, il prefetto Castese De Rosa e i rappresentanti della questura e le altre forze dell’ordine. Presente anche una delegazione kosovara che condivide la devozione al santo.

All’ingresso i volontari distribuivano, ad offerta libera, le tradizionali mele di San Nicolò, citate dal prevosto durante l’omelia, nella quale mons. Milani ha ripercorso la storia delle ‘tre mele’, a ricordo della dedizione del santo verso i più deboli.

Perchè “la relazione con il prossimo ci dice dell’autenticità della nostra esistenza – ha sottolineato don Davide – ci permette di entrare nella vita adesso. L’apertura agli altri non può essere un aggettivo tra i tanti, non può ridursi ad un momento di slancio, è invece lo stile della vita”.

“La carità – ha aggiunto il prevosto – deve essere un modo di vivere non la buona opera a feste comandate. La nostra città, nelle sue componenti sociali, educative ed economiche, conduce una vita autentica se considera come essenza la cura delle relazioni. I comandamenti verso il prossimo possono essere tradotti laicamente perché tutti possano riconoscerli nella propria quotidianità”.