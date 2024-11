Lecco celebra San Nicolò con civiche benemerenze e un ricco programma

Si inizia domenica 1° dicembre all’auditorium del Centro Civico Pertini con la consegna delle benemerenze 2024

LECCO – Il Comune di Lecco si prepara a festeggiare il suo patrono, San Nicolò, con una serie di eventi che culmineranno nella cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in programma domenica 1° dicembre alle 11 all’auditorium del Centro civico Pertini. Quest’anno, il prestigioso San Nicolò d’Oro sarà assegnato a Mariuccia Buttironi, Renato Milani e Padre Norberto Pozzi, tre personalità lecchesi che si sono distinte per il loro impegno civile, sociale e umanitario.

La festa inizierà sabato 30 novembre con l’inaugurazione della Mostra dei Presepi a Palazzo delle Paure alle 17.30, seguita dall’accensione dell’albero di Natale in piazza Mazzini alle 18.30. Tra gli appuntamenti più attesi, l’esposizione “Capolavoro per Lecco 2024” dedicata al tema “In grembo la speranza”, che sarà inaugurata il 5 dicembre, e una serie di concerti che vedranno protagoniste realtà musicali locali, come la Filarmonica Giuseppe Verdi e la Consulta Musicale di Lecco.

Il prefetto Sergio Pomponio ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione come momento di incontro e coesione per la comunità lecchese, mentre il sindaco Mauro Gattinoni ha invitato i cittadini a partecipare numerosi agli eventi, che rappresentano un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza alla città.

Chi sono i benemeriti 2024

Mariuccia Buttironi, storica insegnante e attivista, è stata promotrice di numerosi progetti di solidarietà internazionale, con un focus sulla giustizia sociale e sul sostegno ai più deboli.

Renato Milani, volto di Telethon a Lecco, è stato instancabile promotore di iniziative per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Padre Norberto Pozzi, missionario carmelitano, ha dedicato la sua vita alla solidarietà in Africa, sopravvivendo anche a una grave esplosione durante una missione.

Un calendario ricco di cultura e musica

La celebrazione proseguirà venerdì 6 dicembre, giorno di San Nicolò, con la santa messa solenne nella Basilica dedicata al santo alle 18.30, seguita dal concerto “Lecco in Musica” al Centro civico Pertini. L’evento conclusivo sarà il concerto dell’Accademia Corale di Lecco sabato 7 dicembre nella Basilica di San Nicolò, che suggellerà una settimana di eventi dedicati alla cultura, alla musica e alla solidarietà.