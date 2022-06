Fondata il 15 giugno 2007, la struttura è attualmente gestita dalla Fondazione Sacra Famiglia

“Negli anni la residenza ha confermato la volontà di essere attiva e presente sul territorio nel rispondere ai bisogni sociali e assistenziali della popolazione”

LECCO – Festeggiati nella giornata di oggi, mercoledì, i quindici anni di attività della residenza Borsieri, con una celebrazione eucaristica dedicata agli ospiti, al personale e ai rappresentati di Fondazione Borsieri.

Inaugurata il 15 giugno 2007, la struttura situata nel quartiere San Nicolò a Lecco ha visto la luce grazie all’impegno del dottor Domenico Colombo. Il medico lecchese durante il suo lavoro si era trovato ad affrontare la solitudine e l’assenza di rete di supporto per anziani in condizione di fragilità, e sentì pertanto l’urgenza di dare risposta a questi bisogni realizzando una RSA, che pensò e volle anche come luogo di diffusione culturale, facendo organizzare concerti, lezioni di storia della musica o conferenze su argomenti di attualità.

La scelta di far sorgere la struttura nel centro di Lecco, si è rivelata fin da subito importante e strategica perché avrebbe permesso soprattutto alle persone anziane di godere della propria città nonostante le difficoltà dovute al progredire dell’età.

A gestire la struttura dal 2014 la Fondazione Sacra Famiglia, associazione lecchese con direttore di sede Marco Arosio: “Negli anni la RSA Borsieri ha stretto amicizie e collaborazioni con le realtà locali, confermando la volontà di essere sempre più presente e attiva sul territorio lecchese nel rispondere ai bisogni socioassistenziali della popolazione”.

Commenta il traguardo raggiunto anche la presidente di Fondazione Borsieri Alessandra Carsana Colombo: “In questo giorno di festa celebriamo l’importante anniversario che cade a pochi mesi dalla scomparsa di mio marito Domenico Colombo, storico fondatore e presidente di Fondazione Borsieri, che ha reso possibile la costruzione di questa struttura inaugurata nel giugno 2007”.

Ai festeggiamenti per l’anniversario hanno partecipato, oltre alla presidente di Fondazione Borsieri, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Fondazione, il presidente di Fondazione Sacra Famiglia, Don Marco Bove, il vicario episcopale Monsignor Maurizio Rolla, il Parroco della Basilica di San Nicolò di Lecco, Monsignor Davide Milani. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, assente per precedenti impegni, ha visitato la RSA ieri, portando il suo augurio a tutti gli ospiti e operatori.

Oggi RSA Borsieri accoglie 60 persone anziane non autosufficienti e i suoi minialloggi protetti possono ospitare fino a 26 anziani. Tra i suoi progetti l’organizzazione, di concerto con le autorità competenti, di incontri e confronti tra giovani e anziani, per un reciproco scambio di conoscenze.

Da alcuni anni inoltre, offre al territorio il servizio di “RSA Aperta” per la cura e l’assistenza a domicilio delle persone affette da demenze o non autosufficienti che abbiano compiuto 75 anni, e un poliambulatorio gestito dall’Ospedale di Fondazione Sacra Famiglia la Casa di Cura Ambrosiana.