Lecco, Censimento Istat: c’è tempo fino al 23 dicembre per la compilazione

C’è tempo fino al 6 dicembre per la compilazione online e fino al 23 dicembre tramite aiuto degli operatori comunali

Indicazioni e scadenze per le 1.200 famiglie lecchesi coinvolte nella rilevazione dell’Istat

LECCO – È partita il 5 ottobre la fase di raccolta dei dati del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Sono 1.200 le famiglie di Lecco coinvolte e che hanno ricevuto la lettera personalizzata con “chiave indagine 02494”.

È prevista per il 6 dicembre la scadenza della compilazione del questionario online o tramite la compilazione con un operatore contattando il Comune. Per chi invece desidera fare un’intervista con un operatore comunale al telefono, presso l’ufficio di censimento comunale o a casa, lo potrà fare dal 12 novembre fino al 23 dicembre allo Sportello 13 del comune di Lecco, previo appuntamento al numero 0341 481448-424.

L’edizione di raccolta dei dati del 2026 coinvolge 2.529 Comuni per un totale di circa 1 milione di famiglie in tutta la Nazione. Il Censimento rappresenta uno strumento importantissimo per la restituzione di informazioni continue e tempestive, in grado di rappresentare l’intera popolazione garantendo al contempo un contenimento dei costi una riduzione del carico statistico sulle famiglie.

È fondamentale che tutte le famiglie aderiscano e collaborino alla compilazione, l’unico modo per poter arricchire l’importante patrimonio di dati statistici e per conoscere meglio il Paese in cui viviamo. Partecipare al Censimento infatti, non solo rappresenta un obbligo di legge, ma anche un’opportunità importante.

La raccolta dei dati nel Censimento avviene in maniera anonima: l’Istat infatti protegge la privacy utilizzando le informaizoni esclusivamente a fini statistici.