Lecco. Commemorazione dei Carabinieri defunti e dei militari caduti

Il Comando Provinciale e l’Associazione Nazionale Carabinieri
Ricordano chi ha servito con coraggio e dedizione
LECCO – In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Arma dei Carabinieri ha ricordato oggi, 2 novembre, tutti i militari caduti in guerra, quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, e tutti i Carabinieri defunti.
Presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti, alla presenza del Comandante Provinciale Col. Nicola Melidonis, accompagnato da una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri e dai militari in servizio.