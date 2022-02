Ultimo giorno di attività per il centro vaccinale al Palataurus

Le vaccinazioni scese da oltre 2 mila di dicembre alle 217 di ieri, domenica. Si prosegue all’ospedale di Lecco e all’area Cazzaniga di Merate

LECCO – Si chiude la struttura di riferimento per la campagna di prevenzione contro il Covid nel lecchese, il centro vaccinale del Palataurus, e con essa sembra chiudersi anche un’epoca: quella della grande emergenza pandemica, ancora presente ma con numeri di contagi giornalieri e ricoveri ospedalieri sempre più al ribasso e sotto le soglie di allarme.

Se il virus non scomparirà tanto presto, oggi fa sicuramente meno paura di ieri e questo indubbiamente, che se ne dica, grazie all’attività di vaccinazione che nel lecchese ha visto aderire oltre l’80% della popolazione residente, dai 12 anni in su.

Il centro vaccinale al Palataurus era stato aperto nell’aprile del 2021, quando si stava concludendo la fase rivolta agli anziani e stava per esordire il piano regionale di vaccinazione di tutta la popolazione per fasce d’età. Inizialmente, si è potuto allestire l’hub grazie al contributo delle associazioni di categoria delle imprese che hanno risposto all’appello del Comune di Lecco per l’apertura del centro.

La convenzione tra la proprietà e l’azienda ospedaliera è stata rinnovata due volte (nel settembre dello scorso anno e di nuovo a dicembre) per prorogare l’attività e non doverla spostare altrove. Per un periodo, vista l’alta affluenza dovuta a terza dose e green pass, è stato necessario aprire alle vaccinazioni anche all’ospedale Manzoni per poter gestire tutte le richieste.

Oggi la situazione è diversa: gran parte dei cittadini ha già concluso l’intero ciclo vaccinale, dose booster compresa, e le richieste sono in netto calo ma si proseguirà comunque in ospedale a Lecco e al centro dell’area Cazzaniga di Merate, rivolti anche ai pazienti e alle persone con particolari fragilità che devono effettuare la quarta dose.

Alcuni dati

Sono state oltre 351 mila le vaccinazioni eseguite al Palataurus, circa la metà di quelle effettuate in tutto il territorio provinciale.

Nello specifico: 1° dosi 114.000, 2° dosi 125.000, 3° dosi 112.100

Il giorno con più vaccinazioni effettuate è stato il 28 dicembre con 2246 somministrazioni per 15 linee attivate.

Il giorno con apertura completa con minor numero di vaccinazioni effettuate è stato il 27 febbraio di quest’anno, ovvero ieri, con 216 somministrazioni.

L’attività del centro ha coinvolto circa 500 operatori della ASST di Lecco tra Medici, Infermieri, Amministrativi, Farmacisti, Informatici e guardiania.