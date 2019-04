LECCO – Le modifiche alla viabilità previste in settimana.

Il comune segnala, in particolare, che per garantire gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del muro di recinzione del terreno all’altezza del civico 73, via Mazzucconi sarà interdetta al transito veicolare nel tratto compreso tra corso Monte San Gabriele e il civico 70 dalle 8.30 di lunedì 1° aprile alle 18 di domenica 21 aprile.

Le altre chiusure previste in settimana