Lecco. Cielo coperto, niente ‘volo’. La befana arriva in Jaguar

Le nuvole basse non hanno consentito il lancio col paracadute

La Befana sfila per la città con l’auto storica, in piazza il saluto ai bimbi e la distribuzione dei dolcetti

LECCO – L’attendevano con il naso all’insù sul lungolago, purtroppo il cielo plumbeo sopra la città non avrebbe consentito le condizioni per l’atterraggio, così la befana a Lecco ha dovuto fare a meno del paracadute per un viaggio decisamente più sicuro su un’auto d’epoca: non è mancata comunque la festa in centro e tanta è stata la partecipazione, soprattutto delle famiglie, a questa giornata di Epifania a Lecco.

L’iniziativa è stata organizzata da LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) con il Comune e la collaborazione di diverse realtà associative come i City Angels a fare servizio d’ordine, gli Alpini al vin brulé e i paracadutisti che si erano adoperati per l’arrivo della Befana dal cielo, già realizzata in anni passati, con un meteo decisamente più favorevole.

Nell’attesa, un artista di strada ha intrattenuto il pubblico radunato al Monumento ai Caduti. Poi l’arrivo della vecchina che ha sfilato a bordo di una Jaguar rossa, nel mezzo del corteo di auto d’epoca, tra bimbi e genitori che assistevano al suo passaggio per le vie del centro.

La Befana, alias Maria Rosa Mainetti (laorchese, oggi residente a Lierna, che da tanti anni interpreta l’anziana più amata dai bimbi) ha poi raggiunto il palco allestito in piazza Cermenati per un saluto per poi distribuire dolcetti a bambini che ordinatamente hanno atteso il proprio turno al banchetto, accolti dai volontari di LTM.