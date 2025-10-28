Lecco. Cimitero Monumentale: conclusi i lavori all’ala est

Riapertura del cimitero prevista per il 30 ottobre

“Nella seconda metà di novembre sarà effettuato il ripristino definitivo dell’asfaltatura del viale Turati”

LECCO – Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria all’ala est (braccio destro) del corpo a corte del Cimitero Monumentale di Lecco, avviati alla fine di aprile.

Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza del solaio del piano primo dell’ala, con opere strutturali e la bonifica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche presso il cunicolo retrostante (posto sotto al marciapiede di viale Turati), la realizzazione di un nuovo canale di scarico delle acque piovane e il ripristino dell’originario canale con la sua funzione di aerazione delle superfici.

“L’intervento è sostanzialmente concluso, fatta eccezione per la parte residua delle finiture degli intonaci, che, concordemente con la direzione lavori, verrà completata dopo la seconda metà di novembre, in modo da consentire una riduzione del livello di umidità e garantire un risultato ottimale” spiega Maria Sacchi, assessore alla Cura della Città e ai Lavori pubblici del Comune di Lecco.

“Sempre nella seconda metà di novembre sarà effettuato il ripristino definitivo dell’asfaltatura del viale Turati, nell’area interessata dallo scavo, e del ponte sul torrente Gerenzone. In questo modo, l’ala est sarà nuovamente accessibile ai parenti dei defunti in vista delle prossime festività” conclude Maria Sacchi.

Giovedì 30 ottobre, il braccio destro sarà finalmente riaperto al pubblico.