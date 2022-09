Code in comune per il ritiro della scheda in vista del voto del 25 settembre

L’ufficio elettorale sarà aperto anche sabato e domenica

LECCO – Mancano due giorni al voto ed è corsa per il ritiro della tessera elettorale.

In queste ore sono numerosi i cittadini che si sono recati in Comune presso l’Ufficio Elettorale per recuperare la propria tessera in vista delle elezioni di domenica 25 settembre. Nel cortile di Palazzo Bovara, sede del municipio, si è formata così una lunga fila di elettori in attesa del proprio turno.

Vista l’alta affluenza ricordiamo la comunicazione del Comune di Lecco sul servizio di ritiro/rinnovo della scheda elettorale.

Si ricorda inoltre che l’ufficio sarà aperto anche domani, sabato, dalle 9 alle 18, e domenica, dalle 7 alle 23.