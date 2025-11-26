Finiti i lavori di potenziamento della rete idrica in via Polvara e via Roccolo

Un intervento da 250mila euro

Rete idrica più efficiente, sicura e affidabile

LECCO – Sono stati completati i lavori di potenziamento della rete idrica lungo via Polvara e via Roccolo. L’intervento, del valore di 250mila euro, ha consentito di migliorare l’efficienza della rete, ridurre le perdite idriche e garantire un servizio più sicuro e affidabile ai cittadini. Nel corso del mese di novembre sono state portate a termine le opere di sostituzione della rete di distribuzione idrica in entrambe le vie.

Durante i lavori, la tubazione in ghisa è stata sostituita con una nuova condotta in PEAD, per una lunghezza di circa 460 metri in via Polvara e 200 metri in via Roccolo. La nuova rete è stata collegata a quella esistente sfruttando la saracinesca di sezionamento tra le reti di “Acquate” e “Germanedo”.

Al termine dell’intervento, tutti i manufatti sono stati interrati, ad eccezione degli idranti. “Superato il consueto periodo di assestamento, con l’arrivo della bella stagione verrà eseguito il ripristino definitivo degli asfalti, garantendo la completa messa a norma e una superficie stradale uniforme e sicura” concludono da Lario Reti Holding.