Lecco: Biblioteca Pozzoli: “Cantiere a buon punto”

Nuova pavimentazione, tolte le barriere architettoniche e installata la nuova illuminazione nel giardino sud

L’assessore Sacchi: “Siamo soddisfatti, restano da concludere diverse rifiniture e opere accessorie”

LECCO – Procedono con decisione i lavori di riqualificazione esterna alla Biblioteca Civica Ugo Pozzoli di Lecco, finanziati con fondi Pnrr per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un intervento importante, che ha già trasformato visibilmente l’accesso all’edificio, ma che necessita ancora di alcune opere prima di poter dirsi completo.

Il cuore dell’intervento – la realizzazione della nuova passerella curva, la modifica della scalinata esistente e la messa in quota dell’intero ingresso – è stato portato a termine nelle scorse settimane. Nella parte sud del giardino sono già stati tracciati i nuovi camminamenti, mentre i pali dell’illuminazione sono stati posati dopo la conclusione dell’impianto elettrico sottostante.

Nonostante queste importanti lavorazioni, restano ancora interventi in sospeso: manca la pavimentazione definitiva sia della passerella sia della scalinata, devono ancora essere eseguite le opere a verde nella zona sud e sono da completare i lavori sul ponte di accesso che collega il condominio privato alla biblioteca.

“Il cantiere è a buon punto, soprattutto per quanto riguarda la parte strutturale e impiantistica – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – Restano da concludere diverse rifiniture e opere accessorie che verranno effettuate nelle prossime settimane”.

L’intero progetto si inserisce in un piano di riqualificazione più ampio da 500mila euro, di cui circa 350mila destinati specificamente a questo intervento per rendere accessibile e fruibile l’area esterna della biblioteca. Gli altri fondi saranno impiegati in ambito culturale.

Nel disegno complessivo sono previsti anche il restauro del ninfeo, la realizzazione di un servizio igienico accessibile nel cortile e l’installazione di un impianto di irrigazione. La biblioteca non sarà solo più accessibile, ma anche più vivibile: un luogo aperto e sicuro per lettori, famiglie e studenti.

Chi passa da via Bovara o dal ponte pedonale in via Volta può già intravedere il cambiamento, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di vedere l’intervento completato in ogni sua parte.