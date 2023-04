Lecco: con Generazione in piazza al via le biblioteche sospese per gli anziani

Dal 21 aprile al 31 maggio il progetto “La lettura non invecchia”

Si potrà regalare un libro alle persone anziane che risiedono in alcune strutture residenziali – RSA

LECCO – Il progetto “La lettura non invecchia” porta dal 21 aprile e il 31 maggio le biblioteche sospese in città per le persone anziane. Si può regalare un libro alle persone anziane che risiedono in strutture residenziali – RSA e appartamenti Borsieri-Colombo (Fondazione Sacra Famiglia) o i Centri Diurni Integrati e Appartamenti anziani Laser e Polo Frassoni della Cooperativa L’Arcobaleno: l’obiettivo è creare delle vere e proprie biblioteche interne alle strutture che comunichino alle persone un senso di apertura e di comunità, coltivando un elemento importante per l’invecchiamento attivo come la lettura.

I libri si possono acquistare nella Libreria Mascari5 che sarà poi donato alle persone anziane. In libreria è adibito un apposito scaffale con alcuni titoli consigliati, ma è possibile scegliere qualsiasi libro presente e ordinare altri titoli a proprio piacimento. Inoltre è possibile scrivere una dedicata nella prima di copertina per esprimere vicinanza e affetto.

Tutti i libri raccolti verranno consegnati dai bambini della scuola dell’inflazione Papa Giovanni XXIII agli ospiti delle strutture in momenti dedicati, nei quali attivare uno scambio concreto tra generazioni. L’iniziativa infatti è stata pensata all’interno di “Generazioni in piazza”, un progetto di rigenerazione urbana e sociale per dare a Lecco un nuovo centro. La Parrocchia San Nicolò è la capofila del progetto sostenuto dalla vittoria di un bando di Fondazione Cariplo. Gli altri partner sono la libreria Mascari5, la scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII, l’oratorio San Luigi, l’Rsa Fondazione Borsieri, Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Casa di Cura Lecco Beato Angelico Talamoni, Caritas Ambrosiana.

Al termine del progetto i libri saranno consegnati dai bambini della Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII e da alcuni ragazzi dell’oratorio San Nicolò, per favorire l’incontro e lo scambio tra generazioni che guida il progetto “Generazioni in piazza”.