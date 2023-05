Lecco. Con Les Cultures il 25 una serata sull’immigrazione

L’incontro giovedì 25 maggio in sala Ticozzi con Livio Neri e Ilaria Sesana

LECCO – “Oltre l’emergenza. Per una politica dell’immigrazione: quale normativa?”: è il titolo della serata promossa da Les Cultures in programma giovedì 25 maggio alle 21 in sala Ticozzi. L’incontro aprirà la serie di eventi ideati in occasione del 30° anniversario dell’associazione lecchese, da sempre in prima linea sul fronte della cultura internazionale.

La serata del 25 maggio vedrà protagonisti Livio Neri, socio di ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Ilaria Sesana, giornalista di Altreconomia che approfondiranno il quadro normativo esistente in tema di immigrazione proponendo anche una riflessione su proposte e alternative in grado di governare un fenomeno di portata storica.

“Sin dalla fondazione dell’associazione ci occupiamo di immigrazione e non possiamo non denunciare il vuoto di iniziativa politica e di interventi normativi che hanno segnato la realtà del nostro paese negli ultimi 30 anni” spiegano da Les Cultures invitando all’incontro.