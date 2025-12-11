Lecco. Concerto di Natale e sfilata della fanfara Bersaglieri “G. Colombo”

Appuntamento domani sera presso la Casa dell’Economia

LECCO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del calendario lecchese: la fanfara Bersaglieri “Guglielmo Colombo” si prepara a regalare alla cittadinanza un fine settimana all’insegna della musica, della tradizione e dello spirito bersaglieresco. Come ormai consuetudine, il gruppo chiude l’intenso anno associativo 2025 con due eventi aperti a tutta la città, organizzati dalla sezione “M.O.V.M. Col. Aminto Caretto” di Lecco.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre alle ore 21.00, quando l’auditorium della Casa dell’Economia, in via Tonale 30, ospiterà il Concerto di Natale della fanfara. Una serata che si preannuncia ricca e coinvolgente: il repertorio spazierà dai brani bersaglieri agli arrangiamenti per fanfara di celebri opere liriche e melodie popolari, il tutto guidato dall’infaticabile capo fanfara Luca Losa.

A impreziosire la serata sarà la conduzione dell’impeccabile Silvio Beccaria, chiamato a presentare e intrattenere il pubblico. L’ingresso è libero e numerose autorità dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, insieme a rappresentanti istituzionali del territorio, hanno già confermato la loro presenza.

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 10, Lecco si sveglierà al ritmo inconfondibile delle note bersaglieresche con la tradizionale sfilata per le vie del centro storico. La fanfara si esibirà nei punti più significativi della città, percorrendo le vie a passo di corsa e portando un saluto musicale alle istituzioni locali, con soste presso la sede della Provincia e il Municipio.

Il corteo farà poi tappa presso l’abitazione della famiglia Colombo Luigi ed Antonio, imprenditori edili lecchesi, sponsor ufficiali del gruppo e pronipoti del Bersagliere Guglielmo Colombo, fondatore cui la fanfara è intitolata.

La giornata si concluderà con il tradizionale pranzo sociale presso l’albergo ristorante Alpino di Casargo, momento conviviale riservato ai membri e agli amici della sezione.