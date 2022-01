Soddisfazione per “Luci su Lecco” che ha accompagnato il Natale in città

Peccati: “Iniziativa che ha saputo allietare le persone in un momento ancora difficile”

LECCO – Concluso il periodo delle feste, anche le proiezioni natalizie si sono spente da qualche giorno: domenica è stata l’ultima serata di “Luci su Lecco”, lo spettacolo di colori e animazioni che hanno vestito di Natale le piazze e le strade del centro.

“Siamo tutti molto contenti, l’iniziativa è andata direi molto bene, è potuta proseguire fino all’ultimo giorno in programma e non era scontato vista la situazione” sottolinea Antonio Peccati, presidente di Amici Lecco, l’associazione di imprenditori lecchesi che ha organizzato e finanziato la proposta, quest’anno alla sua seconda edizione dopo l’esordio del 2019 e lo stop del 2020 per il lockdown.

Quest’anno è tornato a svolgersi l’evento natalizio che punta a diventare una tradizione: “E’ arrivata tanta gente in città – ha sottolineato Peccati – le persone hanno voglia di uscire, distrarsi e vedere il centro così ha portato sicuramente del sollievo in un momento ancora complicato. E’ stato un fattore sicuramente positivo anche per negozianti e attività di ristorazione che hanno fruito di questa movida”

Conclusa la seconda edizione di “Luci su Lecco”, ora l’associazione guarda al nuovo anno e a nuove iniziative: “Ci piacerebbe raccogliere sempre più adesioni – spiega Peccati – oggi siamo una ventina di imprenditori associati, ci piacerebbe diventare almeno il doppio e avere quindi altre risorse da destinare alla città”.