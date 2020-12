Lecco. Conclusi i lavori, ecco il nuovo volto di via Resinelli

Conclusi gli interventi di riqualificazione della strada comunale

L’assessore Maria Sacchi: “Un’isola verde in una via che raccoglie e rappresenta diversi contesti”

LECCO – Si conclude, con gli interventi realizzati oggi, mercoledì 2 dicembre, la riqualificazione di via Resinelli. Nel corso della giornata sono stati infatti posati, nella nuova aiuola lato scuola, ovvero il lato più soleggiato dell’intera via, 10 alberi a foglia caduca di “Pyrus Chanticleer”.

La piantumazione degli esemplari ad alto fusto (circa 6 metri) a forma piramidale persegue anche l’obiettivo di rendere gradevole un contesto altamente edificato, valorizzando la qualità dell’abitato e movimentando la linearità delle forme e del colore dell’edificio pubblico.

A completamento dell’intervento, sono stati posati dei fiori tappezzanti e un cespuglio fiorito nell’aiuola posta all’incrocio con via San Nicolò. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Vitali Pietro s.r.l. di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco.

“Si completa oggi l’intervento di riqualificazione di via Resinelli – commenta l’assessore alla cura della città e ai lavori pubblici Maria Sacchi -, voluto dalla precedente Amministrazione ed eseguito nel corso dell’anno per quanto riguarda l’ambito stradale, che oggi si valorizza con la piantumazione di dieci alberi ad alto fusto ed aiuole fiorite. Un’isola verde in una via che raccoglie e rappresenta diversi contesti (residenziale e scolastico) e interseca via Bovara, una volta porta di ingresso della Lecco borgo medievale.

Ringrazio gli uffici comunali dei lavori pubblici e in particolare il geometra Andrea Lozza, progettista e direttore dei lavori. Ora possiamo respirare e vivere una Lecco più bella e verde in questa zona che abbraccia il centro cittadino. Colgo l’occasione per ricordare – conclude l’assessore Sacchi – che ogni opera realizzata dal Comune con risorse pubbliche appartiene alla comunità, pertanto dobbiamo averne rispetto e cura con la responsabilità di cittadini attivi”.