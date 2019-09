Lecco, conclusi i lavori nelle scuole. L’anno scolastico inizia in tutta sicurezza

Realizzati gli interventi di messa in sicurezza nelle 22 scuole della città

I lavori hanno riguardato in modo particolare i controsoffitti

LECCO – Durante l’estate 2019 si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno coinvolto, in questi ultimi due anni, nei plessi scolastici del capoluogo.

Gli interventi si sono resi necessari in seguito a indagini diagnostiche affidate dal Comune di Lecco per verificare distacchi d’intonaco e sfondellamento dei solai e, in seguito alle criticità riscontrate, sono state realizzate le opere di posa in opera di controsoffitti e reti antisfondellamento.

Le scuole interessate

Scuola Materna S. Stefano Via A. Moro, Scuola Elementare S. Stefano Via De Gasperi, Scuola Elementare G. Carducci Piazza Carducci, Scuola Media A. Nava Via Pozzoli, Scuola Materna Gli Aquiloni Via Sora;, Scuola Elementare A. Diaz Corso Montesanto, Scuola Elementare F. Filzi Via Timavo, Scuola Elementare F. Filzi Mensa Via Labirinto, Scuola Elementare Pio XI Corso Monte San Gabriele, Scuola Elementare S. Pellico Via Ai Poggi, Scuola Materna Rosa Spreafico Via Gilardi, Scuola Elementare N. Sauro Via Alla Chiesa, Scuola Elementare C. Battisti Viale Montegrappa, Scuola Elementare G. Oberdan Via Don Consonni, Scuola Media A. Stoppani Via A. Grandi, Scuola Materna del Caleotto Via Giusti, Scuola Elementare E. De Amicis Via Amendola, Scuola Elementare T. Tarelli Via Gemelli, Scuola Elementare E. Toti Via Zelioli, Scuola Media ex Ponchielli Via Puccini.

I lavori nel corso dell’estate

Nell’estate 2019 sono stati inoltre oggetto di intervento di sistemazione i cortili e le aree esterne mediante asfaltatura, dei seguenti edifici scolastici: Scuola Materna S. Stefano Via A. Moro, Scuola Elementare E. Toti Via Zelioli, Scuola Elementare A. Diaz Corso Monte Santo, Scuola Elementare G. Carducci Piazza Carducci, Scuola Elementare S. Stefano Via De Gasperi, Scuola Media A. Stoppani Via A. Grandi.

L’assessore Valsecchi: “Le 22 scuole sono in sicurezza”

“Come promesso e rispettando il cronoprogramma – afferma l’assessore ai lavori pubblici e al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – con l’inizio del nuovo anno scolastico abbiamo terminato i lavori di sistemazione delle scuole per quanto riguardava gli appalti dei controsoffitti e asfaltature dei cortili e piazzali degli istituti scolastici. Possiamo tranquillamente affermare che oggi le ventidue scuole di proprietà e competenza comunale sono più sicure e hanno ricevuto tutte le attenzioni necessarie da parte dell’amministrazione comunale. Le criticità più significative e importanti sono state risolte con successo. I rilievi contrassegnati dalla diagnostica tecnica “dal rosso (le più critiche) al verde (le più moderate)” hanno trovato, attraverso gli interventi operativi, la loro soluzione”.