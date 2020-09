Lecco. Consegna schede elettorali: servizio attivo… all’aperto

Il Dirigente Russo è dispiaciuto per eventuali incomprensioni, ma smentisce: “Non è vero che la postazione non era attiva per il freddo”

LECCO – “Il servizio di consegne delle schede elettorali, a chi l’avesse smarrita o completata, prosegue come da calendario”. A confermarlo è Vincenzo Russo dirigente dell’Area 2 e quindi anche del Servizio Elettorale del comune di Lecco.

Gli orari per i prossimi giorni sono i seguenti: domani, martedì, dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 18.30. Domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23 e lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15.

In merito a quanto accaduto nella mattinata di oggi, quando alcuni cittadini sono stati invitati a tornare nel pomeriggio il dirigente Russo spiega: “Questa mattina sono state consegnate le nuove schede a chi le aveva prenotate online. Sono dispiaciuto se ci sono state delle incomprensioni con alcuni cittadini. Smentisco tuttavia ciò che qualcuno ha riferito, ossia che la postazione allestita sotto il porticato, nel cortile di palazzo Bovara, non era attiva per una questione di temperature basse. Semplicemente stamattina non doveva essere in funzione, come invece lo è stata nel pomeriggio di oggi, come da programmazione definita da tempo”.

Gli orari delle postazioni:

lunedì 28 e martedì 29 settembre, dalle 14.30 alle 17.30

da mercoledì 30 settembre a sabato 3 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30

domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23

lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15.