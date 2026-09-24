Lecco. Consultori familiari tra presente e futuro: ATS Brianza promuove il confronto

“Radici e Visioni” riunirà il 22 ottobre all’ospedale di Lecco istituzioni, professionisti e servizi del territorio

Fabio Muscionico: “Un’importante occasione per condividere buone pratiche in essere e prospettive innovative”

LECCO – Un confronto sul presente e sul futuro dei consultori familiari che riunirà istituzioni, professionisti e servizi del territorio. È l’obiettivo di “Radici e Visioni: consultori tra storia e innovazione“, il convegno promosso da ATS Brianza in programma giovedì 22 ottobre, dalle 9 alle 17, nell’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco.

L’iniziativa punta ad approfondire il ruolo dei consultori familiari pubblici e privati accreditati nell’evoluzione dei servizi territoriali e ad aprire una riflessione sulle sfide future a sostegno della salute e del benessere delle famiglie. Al centro ci saranno prevenzione, sostegno alla genitorialità, promozione della salute, tutela delle relazioni familiari e contrasto alle fragilità sociali, attraverso un approccio che integra interventi sanitari, psicologici, sociali ed educativi.

Nel corso della giornata saranno affrontati diversi aspetti dell’attività consultoriale: dall’integrazione tra consultori, Case di Comunità e Centri per la Famiglia al rapporto tra consultori e ospedale, fino al sostegno alle nuove generazioni, al valore del lavoro di gruppo nelle diverse fasi della vita e alle prospettive della rete. Il programma prevede anche un approfondimento dedicato alla Generazione Z, tra luoghi di vita e spazi virtuali.

“Il convegno rappresenta un’importante occasione per condividere buone pratiche in essere, prospettive innovative, valorizzare il lavoro di rete tra Consultori, Case di Comunità, Centri per la Famiglia, Comuni, Terzo Settore e servizi territoriali – evidenzia Fabio Muscionico, direttore del Dipartimento PIPSS di ATS Brianza -. Il Convegno è stato infatti costruito grazie al lavoro congiunto di responsabili e operatori dei Consultori Pubblici e Privati che insistono sul territorio di ATS, a dimostrazione dell’importanza dell’integrazione e del lavoro di rete che viene messo in campo a supporto delle famiglie”.

Al confronto prenderanno parte, tra gli altri, Clara Sabatini della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, Serena Donati dell’Istituto Superiore di Sanità, il direttore sociosanitario di ASST Lecco Gianluca Peschi e la psicosociologa Franca Olivetti Manoukian. Interverranno inoltre Patrizia Zanotti, Daniela Caiazza e Carmen Baldi, insieme ad Aurelio Mosca, presidente FeLceaF, e Giorgio Andreoni del Centro Orientamento per la Famiglia di Monza. I diversi temi saranno approfonditi anche con il contributo degli operatori impegnati direttamente nei servizi.

Il pomeriggio sarà dedicato a una tavola rotonda sul valore e sulle potenzialità del gruppo nelle diverse fasi della vita, con le esperienze degli operatori dei consultori pubblici e privati e del Centro per la Famiglia R.I.S.E. di Merate. Il confronto sarà seguito da un approfondimento sulle sfide future.

L’evento è rivolto a professionisti sanitari e sociosanitari, enti locali, Terzo Settore, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, consultori privati accreditati e cittadini interessati ai temi della salute e della famiglia. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 16 ottobre attraverso il portale della Formazione. Per l’evento sono stati preassegnati 7 crediti ECM, mentre è in corso la richiesta di accreditamento per la formazione continua degli assistenti sociali.