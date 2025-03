Lecco. Continuano i cicli di incontri dedicati ad “Alzheimer e demenza”

Appuntamenti dedicati a familiari e caregiver

Il percorso di incontri continua con due appuntamenti: giovedì 27 marzo e giovedì 10 aprile

LECCO – Dopo il successo del primo incontro del ciclo informativo “Alzheimer e demenza: cosa fare?”, proseguono gli appuntamenti pensati per familiari, caregiver e cittadini, con l’obiettivo di approfondire il tema della demenza e dell’Alzheimer. Un’iniziativa importante che fornisce strumenti pratici per comprendere meglio la malattia e affrontare le sue sfide quotidiane.

L’iniziativa fa parte del progetto “Linfa – Lecco INterventi per le Famiglie”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è realizzato nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/23), a seguito di una manifestazione di interesse di ATS Brianza, ed è promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco, dai Comuni del Polo Est (Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono e Sirone) e dall’Impresa Sociale Girasole.

“Nel primo incontro abbiamo affrontato il tema ‘La storia della malattia e la comunicazione della diagnosi’. Insieme alla Dott.ssa Maria Grazia Di Maggio, esperta in geriatria e neuropsicologia clinica e Direttore Sanitario di una RSA, sono stati evidenziati gli ostacoli che pazienti e caregiver si trovano a fronteggiare, spesso complicati da diagnosi tardive e percorsi assistenziali complessi” spiega Maria Butti, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Galbiate e referente politico del Polo Est.

Il ciclo di incontri continua con due appuntamenti: giovedì 27 marzo, dalle 17:30 alle 19, presso il Centro Socio-Culturale del Monte di Brianza a Ello, si terrà l’incontro dal titolo “Dalla perdita del linguaggio alla riscoperta della relazione: strategie di comunicazione”.

Successivamente, giovedì 10 aprile, sempre dalle 17:30 alle 19, presso la Sala Consiliare di Oggiono, si discuterà del tema “Come affrontare le questioni di tutela (invalidità civile, amministratore di sostegno, ecc.) e la rete dei servizi”. Gli incontri sono gratuiti e aperti a chiunque desideri informarsi, confrontarsi e ricevere supporto.

Nell’ambito del progetto LINFA, è stato attivato a Galbiate lo Spazio di Prevenzione e Salute, un servizio pensato per promuovere la prevenzione, il benessere e la cura di sé. Questo spazio offre l’opportunità di monitorare i propri parametri di salute con il supporto di un operatore socio-sanitario, confrontarsi sui corretti stili di vita e ricevere orientamento sulla rete dei servizi territoriali disponibili.

Lo Spazio di Prevenzione e Salute è aperto ogni lunedì dalle 9 alle 11 in Via I Maggio a Galbiate, con accesso libero e gratuito per tutti i cittadini dei comuni limitrofi. Inoltre, è disponibile un servizio informativo e di orientamento per familiari e caregiver, relativo alla cura degli anziani, con il coinvolgimento di personale specializzato (infermiere, fisioterapista, ecc.). Questo servizio, su appuntamento, può essere richiesto chiamando il numero 0341 241280 lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13.30 alle 15.30.

Per maggiori informazioni: www.impresasocialegirasole.org