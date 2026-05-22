Lecco, contributo affitto 2026: al via la misura da 500 euro per i residenti

Dal 25 al 30 maggio via alle richieste per il Sostegno affitto 2026

Un contributo di 500 una tantum per i nuclei con Isee pari o inferiore a 3000 euro

LECCO – È stata attivata la Misura Unica Sostegno Affitto 2026 per l’Ambito Territoriale di Lecco, finanziata con fondi regionali e destinata ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato, compreso il canone concordato, o in alloggi classificati come Servizi Abitativi Sociali. Il contributo previsto è pari a 500 euro una tantum.

Per accedere alla misura è necessario essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco, non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto o sloggio), non essere proprietari di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in Regione Lombardia e avere un ISEE pari o inferiore a 3.000 euro. È inoltre richiesto che l’alloggio in locazione sia quello oggetto della domanda al momento della presentazione.

Le domande potranno essere presentate dal 25 maggio 2026 (ore 12.00) al 30 giugno 2026 (ore 12.00). La procedura è esclusivamente digitale: il modulo editabile sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di residenza e, una volta compilato e corredato dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo ambitosostegnoaffitto@impresasocialegirasole.org.

Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile rivolgersi agli Sportelli Territoriali Sociali di Ambito oppure contattare l’Agenzia Servizi Abitativi al numero 377 546 9347 o all’indirizzo agenzia.serviziabitativi@comune.lecco.it.

La misura riguarda i residenti dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.