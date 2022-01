File per effettuare il tampone Covid in ospedale a Lecco oltre cento test al giorno

L’ASST precisa: “Non è previsto nessun test preventivo per la ripresa scolastica”

LECCO – Lunghe code all’ingresso dell’ospedale Manzoni: una scena diventata quotidiana nelle ultime settimane e dovuta a quanti si recano in ospedale per effettuare il tampone per il Covid, con numeri che sono cresciuti durante il periodo delle feste.

Secondo una stima dell’azienda ospedaliera, solo in ospedale, con questo servizio rivolto alla cittadinanza, si stanno effettuando oltre 110 tamponi al giorno e il dato sarebbe in aumento con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole.

Anche per questo e per evitare disagi, dall’ospedale invitano gli utenti a non autopresentarsi per il test:

“Specifiche indicazioni della DG Welfare di Regione Lombardia evidenziano un numero crescente di autopresentazioni soprattutto di utenti minori asintomatici motivate dalla supposta necessità di effettuare un tampone per screening/test preventivo per la ripresa della presenza a scuola – si legge nella nota dell’ASST – Al fine di evitare criticità nell’erogazione del servizio, si ricorda che non è previsto alcuno screening/test preventivo per la ripresa della presenza a scuola, peraltro non riportato da nessuna indicazione regionale e nazionale”.

“Non è possibile perciò l’autopresentazione” precisano dall’ASST.

GUARDA LA TABELLA TRASMESSA DALLA REGIONE CON I CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI COVID