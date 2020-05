Lecco. Creata una corsia di ingresso al parcheggio dell’ospedale

I lavori nei giorni scorsi

Nuovo accesso al parcheggio dell’ospedale

LECCO – Si sono svolti nei giorni scorsi i lavori per la creazione di una corsia di ingresso ai parcheggi dell’ospedale di Lecco, quello esterno e quello sotterraneo. Dato l’elevato afflusso di auto, infatti, capitava sovente che la fila di macchine per accedere al parcheggio arrivasse fino alla carreggiata di via dell’Eremo. La corsia dedicata, oltre a aumentare la sicurezza, impedirà la sosta a quanti fino ad oggi erano soliti utilizzare le corsie di immissione e uscita come parcheggio.