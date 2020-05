Lecco. Da mercoledì il mercato torna nell’area della Piccola

Dopo l’esperienza in centro, le bancarelle fanno ritorno all’ex scalo

Da mercoledì saranno tutte presenti, vietata la vendita dell’usato

LECCO – Mercoledì il mercato di Lecco torna nella sua versione completa, non solo i banchi alimentari, ed anche nella sua originale location: l’area dell’ex Piccola Velocità.

Dopo la parentesi in viale Dante che ha raccolto soddisfazione da parte degli ambulanti e degli stessi clienti, le bancarelle fanno ritorno all’ex scalo ferroviario. Impossibile al momento riportarle tutte (ben novanta) nuovamente in centro senza un progetto strutturato. Da tempo si parla di una possibile collocazione in centro del mercato cittadino, ipotesi in passato ne erano state avanzate ma che finora non hanno trovato soluzione concreta.

Nel frattempo ci si prepara allo svolgimento del mercato di nuovo alla Piccola ma con le regole anti-Covid: ingressi contingentati, mascherine e guanti obbligatori, prova della temperatura corporea all’ingresso e banchi distanziati. Inoltre, sempre per motivi di sicurezza sanitaria, è vietata la vendita dell’usato.