Novità sugli autobus di Linee Lecco, attivato il pagamento con carta di credito

Da luglio si introduce il biglietto elettronico ricaricabile, a pieno regime entro marzo 2023

LECCO – Inizia la rivoluzione digitale sui mezzi di Linee Lecco: a partire da oggi, giovedì, sugli autobus della società di trasporto pubblico cittadina è possibile pagare la corsa usando la carta di credito, mentre da luglio inizierà la sperimentazione del biglietto elettronico che sostituirà entro la prossima primavera il vecchio biglietto cartaceo.

Un sistema di pagamento comodo e rapido che punta ad avvicinare un’ulteriore fetta della popolazione all’utilizzo del mezzo pubblico. “E’ una giornata epocale quella di oggi, che cambierà le abitudini dei cittadini lecchesi e dei visitatori” ha rimarcato il direttore di Linee Lecco, Salvatore Cappello.

In questi giorni sono stati installati sugli autobus i nuovi validatori che consentono di pagare il viaggio solo avvicinando la carta di credito all’apparecchiatura, dotata di sistema Contact-less, e da luglio saranno gli stessi strumenti che consentiranno di validare il proprio biglietto elettronico.

Questa mattina, durante la conferenza stampa in municipio, è stato mostrato per la prima volta questo nuovo biglietto che inizierà a circolare da luglio con un progetto pilota limitato alle tratte urbane (corsa semplice, multi corsa multi utente, giornaliero) e sarà acquistabile inizialmente in 15 rivenditori-tabaccherie oltre che allo sportello vendite di Linee Lecco.

Durante l’autunno, hanno spiegato dalla società, il biglietto elettronico sarà introdotto gradualmente su altre corse, contestualmente ne sarà ampliata la distribuzione alle altre rivendite autorizzate. Quindi entro l’anno saranno consegnate le Smart Card ai viaggiatori abbonati e non.

Nel frattempo è già stato attivato il conta-passeggeri che in automatico registra il numero di viaggiatori che salgono e scendono dai mezzi, garantendo delle informazioni estremamente utili alla società per affinare il servizio.

Le novità sono state presentate nell’incontro con la stampa da Linee Lecco insieme ai referenti delle aziende e i partner che hanno lavorato al progetto, finanziato per il 50% da Regione Lombardia.

“Devo ringraziare tutti i presenti – è intervenuta l’assessore comunale alla Mobilità e Ambiente, Renata Zuffi – in questi ultimi due anni, la fretta di realizzare dava la sensazione che si stentasse a partire, invece i temi si concretizzano, oggi sono qualcosa di tangibile e non un desiderata. I primi dati arrivati rispetto all’utilizzo dell’autobus ci dicono che alcune scelte effettuate sono state corrette e ci aiuteranno a conoscere meglio e dare una risposta alle necessità dei cittadini. Oggi le esigenze di mobilità sono sempre più complesse, le persone usano i mezzi pubblici se questi riescono a soddisfarle. Favorire il trasporto pubblico non ci consentirà di eliminare il traffico dalle strade ma sicuramente di ridurlo e di costruire una città sempre più sostenibile”.

L’amministratore delegato di Linee Lecco, Mauro Frigerio ha rimarcato che sulle tre nuove introduzioni (pagamenti elettronici, biglietto elettronico e conta-passeggeri) “dobbiamo saper bene informare i cittadini dai giovani agli anziani che possono più in difficoltà. Allo stesso tempo diciamo ai lecchesi che possono stare tranquilli, i dati raccolti saranno protetti con le dovute misure di sicurezza. Per noi questa è la genesi, l’inizio di un percorso”.

Angelo Colzani, presidente dell’Agenzia Como-Lecco-Varese, si è congratulato con Linee Lecco per “il profondo salto di qualità”, lo stesso ha rimarcato Franco De Poi, consigliere lecchese dell’agenzia: “Un successo per Linee Lecco. Il trasporto pubblico fa bene a tutti, riduce traffico e inquinamento”.

Per quanto riguarda il servizio di vendita dei biglietti, la rappresentante delle tabaccherie lecchesi, Fulvia Nava, ha ribadito la disponibilità di tutte le 35 ricevitorie della città nel dare informazioni al cittadino e nella collaborazione con Linee Lecco e il Comune”.

